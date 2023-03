﻿Verängstigt und abgemagert: Polizei rettet ausgesetzten Hund aus Altkleidercontainer

Ausgesetzt in Altwarmbüchen bei Hannover: Zeugen haben diesen Hund am Dienstagmorgen vor einem Altkleidercontainer gefunden.

In der Region Hannover ist am Dienstag ein abgemagerter Hund gefunden worden. Unbekannte haben das stark verängstigte Tier in einem aufgebrochenen Altkleidercontainer zurückgelassen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket