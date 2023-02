﻿Kanzler Scholz zu Besuch in Hannover: Bloß keine Witze über die Kleiderordnung

Hoher Besuch: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt in Hannover an – gut gelaunt und ohne Krawatte.

Beim Besuch des Kanzlers bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover geht es nur am Rande um Kleidung. Der BGR-Chef weist seine Mitarbeiter am Donnerstag an, sich für den Kanzler herauszuputzen und sorgt damit für ein den ein oder anderen Witz.

