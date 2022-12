﻿Der „Katzentempel“ in Hannover ist kein normales Restaurant

Für Tierfreunde ist dieses vegane Lokal ein Traum: Nicole Karok und Franziska Junge haben ihr Restaurant „Katzentempel“ in Hannover eröffnet. In dem Lokal leben acht Katzen – die sich gerne an die Besucher heranschmusen.

Hannover. Sie heißen Bucky, Eddie, May, Natasha, Pepper, Peter, Rocky und Tony und teilen sich ihr neues Zuhause ab sofort mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Acht Katzen leben in einem neuen Lokal von Nicole Karok (28) und Franziska Junge (37), die sich mit ihrem „Katzentempel“ in Hannover einen Traum erfüllt haben.

„Ich bin froh und erleichtert“, sagt Karok und blickt sich in dem geräumigen, hellen Restaurant um. „Die ganze Anspannung fällt gerade von mir ab.“ Als sie beobachtet, wie sich am Nebentisch Katzendame May von einer Besucherin kraulen lässt, kommen ihr beinahe die Tränen. „Genauso haben wir uns das vorgestellt“, sagt sie berührt.

Respektvoller Umgang mit Tieren

Menschen und Katzen zusammenbringen: Das ist das Konzept des Franchiseunternehmens „Katzentempel“ aus München. Aber dabei gelten bestimmte Regeln – vor allem für die Menschen. „Sie dürfen die Katzen nicht füttern oder einfach hochheben, das mögen sie nicht“, betont die 28-Jährige. Den Kontakt sollen die Tiere herstellen, „die melden sich schon, wenn sie gestreichelt werden wollen.“ Das Einzige, was die Katzen nicht dürfen: „Auf die Tische springen. Darauf achtet das Personal.“

Doch sonst haben die Tempelkatzen, wie sie genannt werden, die große Freiheit. An den Wänden hängen sogenannte Catwalks: Brettchen, Boxen und Kojen, auf und in denen May und Co. klettern, toben, umherspringen oder schlafen können. Im ganzen Lokal sind Kratzbäume verteilt. Und für den Fall, dass es ihnen im Restaurant zu trubelig wird, schlüpfen sie über Klappen in ihr abgeschirmtes Katzenzimmer, „da haben sie ihre Privatsphäre“, sagt Karok.

Viel Spielraum: An den Wänden hängen „Catwalks“, auf denen die Katzen herumtollen können. © Quelle: Katrin Kutter

Wer die Nähe zu den Katzen, die allesamt aus dem Tierheim kommen, suche, sollte sich ruhig verhalten und abwarten, „dann kommen sie meist von selbst“, sagt Karok, die zu Hause drei Katzen hat. „Wir sind kein Zoo, die Menschen zahlen keinen Eintritt“, stellt sie klar. „Einen automatischen Anspruch auf Nähe zu den Katzen kann man nicht erheben.“

Gäste freuen sich über Katzen am Tisch

Doch die meisten Tiere stupsen die Gäste ohnehin neugierig an oder kuscheln sich an ihre Beine. Svenja Schikora (26) und Kevin Kieslich (28) lassen sich im „Katzentempel“ vegane Burger schmecken und freuen sich über den tierischen Besuch an ihrem Tisch. „Meine Vermieter erlauben keine Katzen in der Wohnung“, sagt Schikora mit Bedauern. „Ich hatte als Kind zwei Katzen und liebe die Tiere. Dieses Restaurant ist für mich der ideale Ort.“

Sie laden in ihren „Katzentempel“: Franziska Junge (links) und Nicole Karok bieten an der Marienstraße vegane Küche und Kuschelmomente mit acht Katzen an. © Quelle: Katrin Kutter

Nicole Karok hatte zuvor als Fachkraft in der Lebensmitteltechnik gearbeitet. „Aber das war mir zu eintönig.“ In einem Japanurlaub hatte sie Katzencafés kennengelernt. Als sie von dem Franchise „Katzentempel“ hörte, fragte sie Franziska Junge – die Schwester ihres Lebensgefährten –, ob sie das Projekt zusammen wagen wollen. „Ich war sofort dabei“, sagt die 37-Jährige.

Dabei hatte die tiermedizinische Fachangestellte ihren Job, den sie für ihren Neustart als Gastronomin gekündigt hat, eigentlich sehr gemocht. „Aber mir hat immer etwas gefehlt“, bekennt sie, „ich habe immer nach dem letzten Puzzleteil gesucht.“ Das sie nun gefunden hat: „Ich habe mit dem ,Katzentempel’ alles, was ich wollte. Ich bin wunschlos glücklich.“

Vegan-Konzept spricht junge Menschen an

Ein Problem, das die gesamte Gastronomiebranche plagt, haben die beiden Neu-Unternehmerinnen übrigens nicht. „Wir haben bereits 17 Mitarbeitende“, sagt Karok, „und es kommen immer noch Bewerbungen.“ Alle jungen Leute in Service und Küche seien tierlieb, aber Karok hat auch einen anderen reizvollen Aspekt des Konzepts ausgemacht.

Dürfen wir uns vorstellen? Im hinteren Teil der Speisekarte gibt es kleine Porträts der tierischen Restaurantbewohner. © Quelle: Katrin Kutter

„Wir bieten ausschließlich vegane Speisen und laktosefreie Produkte an. Das in Kombination mit dem respektvollen Umgang mit unseren Katzen spricht viele junge Menschen an. Sie spüren eine Aufbruchstimmung.“ Frühstücke (wie das Katerfrühstück) gibt es den ganzen Tag, außerdem stehen Sandwichvariationen, Burger wie der Grinsekatzen-Burger, Salate, Bowls, hausgemachte Kuchen und Stullen auf der Speisekarte – auch das Dinkelbrot backt das Team selbst.

Als Karok und Junge im März den Mietvertrag unterschrieben, ahnten sie nicht, wie viel Arbeit auf sie zukommen würde. „Wir haben Wände rausgenommen und andere eingesetzt, die Küche umgebaut, die barrierefreie Toilette versetzt“, zählt Karok auf. „Zudem gab es Verzögerungen mit Baufirmen, und der Fußboden wurde zunächst falsch verlegt. Wir waren täglich bis zu 13 Stunden hier, sind jeden Schritt mitgegangen.“

Mittendrin: Zwei Katzen haben sich unter die Gäste des „Katzentempels“ gemischt. © Quelle: Katrin Kutter

Die letzten Nächte waren für die beiden relativ schlaflos. „Einmal habe ich um 4 Uhr morgens eine Nachricht von Franzi bekommen“, sagt die 28-Jährige und muss lachen. Darin stand der erschrockene Satz: „Wir haben ja gar keine Eimer!“

Jetzt ist es geschafft. Und die beiden Frauen sind selig. „So viele Leute haben an die Scheibe geklopft und gefragt, wann wir öffnen“, erzählt Franziska Junge. „Die Tür für unsere Gäste endlich öffnen zu können, war einfach ein Traum.“