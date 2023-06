Männer verschleppen Sportwagenfahrer an Tankstelle in Hannover

Hannover. An einer Tankstelle in Langenhagen bei Hannover hat am Freitag, 23. Juni, ein spektakuläres Verbrechen seinen Anfang genommen. Zwei Männer überfielen dort an der Shell-Filiale am Reuterdamm einen 47-Jährigen in dessen Jaguar, dann zwangen sie ihn zur Mitfahrt. Die Verschleppung zog sich über etwa 230 Kilometer und endete für das Opfer aus Hannover erst am Abend – zum Glück unbeschadet. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die beiden Männer schlugen am helllichten Tag und an der viel befahrenen Kreuzung Reuterdamm/Walsroder Straße zu. Nach Polizeiangaben wartete der 47-Jährige dort gegen 15.45 Uhr in seinem grünen Jaguar XKR Coupé. „Unvermittelt klopfte ein unbekannter Mann an seine Scheibe, verwickelte ihn in ein Gespräch und lenkte ihn so ab“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Zeitgleich stieg ein zweiter Mann in den Jaguar, setzte sich auf den Beifahrersitz und bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe.

In solch einem Modell des Autoherstellers Jaguar saß das Opfer. © Quelle: picture alliance / Heritage Images

Langenhagener Täter müssen Auto mit leerem Tank anhalten – dann flüchten sie

Anschließend wurde der 47-Jährige auf die Rückbank des Wagens gedrückt und der erste Mann stieg ins Auto. Dann fuhren sie bis in die Abendstunden in Richtung Osten. Gegen 19.15 Uhr mussten die drei Insassen des Sportwagens eine Zwangspause einlegen. „Kurz vor Halle war der Tank des Jaguars leer, und der unbekannte Fahrer steuerte das Auto auf eine örtliche Tankstelle an der A14″, so Schmitt. Zum Glück für den 47-Jährigen hielten sich dort gerade Bundeswehrsoldaten auf. Als die beiden Männer die Einheiten sahen, flohen sie zu Fuß. Ihr Opfer ließen sie zurück – unverletzt. Der Hannoveraner alarmierte die Polizei. Beamte aus Sachsen-Anhalt hätten sich dann um ihn gekümmert.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Fahrer des Jaguar beschrieb die beiden wie folgt: Der erste Mann war etwa 1,80 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte kurze, helle Haare. Außerdem war er mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Sein Komplize war etwa 1,75 Meter groß, ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und ebenfalls von kräftiger Statur. Eine Beschreibung der Bekleidung liegt nicht vor.

Tatmotiv gibt Rätsel auf

Das Motiv der Tat ist noch unklar. Ein Überfall oder andere Straftaten kurz vor der Verschleppung des 47-Jährigen, bei denen Täter mit Geld oder anderer Beute flüchteten, sind der Polizei nicht bekannt. Gepäck oder Equipment hätten die beiden Gesuchten ebenfalls nicht dabeigehabt. Woher kamen also die Täter? Hatten sie es möglicherweise auf den Jaguar-Sportwagen des Hannoveraners abgesehen?

Beide Männer hätten Deutsch gesprochen, allerdings sei während der Fahrt wenig geredet worden, heißt es von der Polizei. Die Behörde hat Ermittlungen wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer aufgenommen. In minderschweren Fällen steht darauf eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren. Wird durch die Tat leichtfertig der Tod eines Menschen verursacht, drohen nicht unter zehn Jahren Gefängnis. Statistisch gesehen ist die Zahl der Taten in den vergangenen Jahren bundesweit stark zurückgegangen. Dass ein Autoinsasse über mehrere Stunden und Hunderte Kilometer Entfernung verschleppt wird, dürfte eine absolute Ausnahme sein.

„Dass so etwas mitten am Tag passiert – echt krass“

Der grüne Jaguar soll während des Überfalls relativ gut einsehbar an der Shell-Tankstelle gestanden haben, heißt es von der Polizei. „Dass so etwas mitten am Tag passiert – echt krass“, sagt eine Mitarbeiterin. Freitagnachmittags sei außerdem immer viel Kundschaft vor Ort. Mehrere Kameras würden große Teile des Geländes überwachen, sagt sie. Aber es gebe auch tote Winkel. Ob die Tat aufgezeichnet wurde, ist noch unklar.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover bittet um Hinweise zum Tathergang oder den Tätern. Zeugen können sich unter Telefon (0511) 109 55 55 melden.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.