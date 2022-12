﻿Einbruch und Verfolgungsjagd: Vier Männer fahren mit Zoo-Buggy und Bagger über Weihnachtsmarkt

Sie brachen in den Zoo Hannover ein und fuhren mit einem Buggy in Richtung Innenstadt – wo sie wiederum einen Bagger entwendeten: Vier junge Männer sind am Mittwochabend mit einer irrsinnigen Aktion aufgefallen. Die Verfolgungsjagd mit den gestohlenen Fahrzeugen führt auch über den Weihnachtsmarkt.

Hannover. Über den Hintergrund dieser abstrusen Aktion kann bislang nur spekuliert werden: Vier junge Männer sind am Mittwochabend in den Zoo Hannover eingebrochen. Dort entwendeten sie einen Buggy – und gondelten damit in die Innenstadt. Dort setzten sie auch noch einen Bagger in Bewegung. Mit beiden Fahrzeugen fuhren sie nach Polizeiangaben über die Schmiedestraße – und über Teile des Weihnachtsmarktes. Die vier Täter müssen sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Die zwei 19- und zwei 20-Jährigen brachen gegen 23.30 Uhr auf das Zoogelände ein. Wie ihnen das gelang, ist noch unklar. Möglicherweise kletterten sie über einen Zaun. Auf dem Areal entwendeten sie einen abgestellten Buggy. Nach Zoo-Angaben handelt es sich um einen kleinen Werkstattwagen, der in der Spitze 30 Stundenkilometer fährt. Offenbar stand den jungen Männern nichts im Wege, um in Richtung Innenstadt davonzuknattern: Es gelang den Tätern, das Fahrzeug in Gang zu setzen. Zudem konnten sie vom Gelände über eine noch unbekannte Route in Richtung City fahren.

Buggy und Bagger fahren über den Weihnachtsmarkt

Dort stoppten die jungen Männer in der Nähe des Weihnachtsmarktes. „An der Schmiedestraße begaben sich die vier Täter dann zu einer Baustelle und entwendeten zusätzlich einen dort abgestellten Bagger“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Auch dieses Fahrzeug konnten die Männer in Bewegung setzen. Nun fuhren Buggy und Bagger nebeneinander über die Schmiedestraße und auch über Teile des bereits geschlossenen Weihnachtsmarktes.

Die jungen Männer waren in den Zoo eingebrochen. Wie ihnen das gelang, ist noch unklar. © Quelle: Ilona Hottmann (Symbolbild)

Eine Anwohnerin beobachtete den Baggerdiebstahl und verständigte die Polizei. „Die beiden gestohlenen Fahrzeuge konnten fahrend in Höhe der Marktkirche festgestellt werden“, sagt Wellhöner. Dann begann eine Verfolgungsfahrt: Die Täter versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen, und ignorierten diverse Aufforderungen der Polizisten anzuhalten.

Täter flüchten – Polizei nimmt zwei Männer fest

Letztendlich verließen die jungen Männer die Fahrzeuge und setzten die Flucht zu Fuß fort. Zwei der vier Täter konnten sofort vorläufig festgenommen werden. „Die Personalien der beiden Flüchtigen wurden im Rahmen der Ermittlungen festgestellt“, sagt die Polizeisprecherin. Bei den vier Männern handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Seelze, einen 19-jährigen Pattenser, sowie um zwei 19- und 20-jährige Hannoveraner.

Was die vier zum Zooeinbruch und dem Diebstahl der Fahrzeuge motiviert hat, dazu gibt es noch keine Erkenntnisse. Offenbar handelt es sich nicht um eine sprichwörtliche Schnapsidee: Bei den beiden Tätern, die vor Ort festgenommen wurden, fiel der Atemalkoholtest negativ aus.

Polizei sucht weitere Zeugen

Gegen die vier jungen Erwachsenen wird nun unter anderem wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Verletzt wurde offenbar niemand. Laut Polizei wurden auch keine Beschädigungen festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter Telefon (0511) 1092820 zu melden.