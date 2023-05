﻿Totes Pferd: Tragischer Vorfall auf Galopprennbahn in Hannover

Langenhagen. Tragischer Vorfall auf einer Galopprennbahn in Hannover: Bei einem Rennen über 2000 Meter sahen die Zuschauer auf der Tribüne und dem grünen Hügel auf Höhe der Zielgeraden, wie Wallach Shakar (Stall Emoji) immer langsamer wurde und schließlich in sich zusammensackte, während der Rest des Feldes in vollem Tempo ins Ziel galoppierte. Der Sieg von Stute Dhara in dem relativ unbedeutenden Rennen geriet zur Nebensache.

Der sehr erfahrene Jockey Jozef Bojko ahnte schnell, was los war, blieb bis zuletzt im Sattel und sprang dann ab. Sofort kümmerten sich die stets auf der Bahn anwesenden Tierärzte um das vierjährige Pferd. Leider war jede Hilfe zwecklos. Der Galopper hatte eingangs der Zielgeraden wohl innere Blutungen in Herznähe erlitten. Das Pferd verstarb und musste abtransportiert werden.

Reitsportverbände bekunden Mitgefühl

„An dieser Stelle drücken wir unser allerherzlichstes Beileid und Mitgefühl an Besitzer, Züchter, Trainer, Jockey und alle Beteiligten um Shakar aus“, schrieb der veranstaltende Hannoversche Rennverein (HRV) auf seiner Facebookseite. „Das Wohl der Pferde und Reiter hat für den Gesamtrennsport oberste Priorität. Wir lieben die Pferde und leben mit ihnen“, sagt Daniel Krüger, Geschäftsführer des Dachverbandes Deutscher Galopp. „Ein Vorfall wie am Wochenende ist für alle Beteiligten ein tragischer Verlust – vor allem für die Personen, die eng mit dem Pferd verbunden sind. Ihnen gelten unser Beileid und Mitgefühl.“

Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass das Pferd einen irreparablen Abriss der Aorta (Hauptschlagader) erlitten haben könnte. Steht der unglückliche Vorfall in direkten Zusammenhang mit dem Rennen? Das lässt sich nicht behaupten. Tatsächlich kann ein Aortenabriss jedes Pferd treffen – egal welche Rasse, welches Alter, welcher Zeitpunkt, welcher Ort. Sportler oder Nicht-Sportler. Auch Pferde, die ruhig auf der Koppel stehen, sind schon betroffen gewesen. Ohne Vorwarnung. Und oft aus ungeklärter Ursache.

Vorfälle absolute Seltenheit

Todesfälle auf deutschen Galopprennbahnen gehören zur Seltenheit. Aortenabrisse als Grund sind die absolute Ausnahme. Der Verband Deutscher Galopp dokumentiert alles sehr genau. Im Jahr 2020 starteten in 893 Rennen insgesamt 8655 Vollblüter. Zwei mussten wegen Verletzung (Kreislaufversagen, Lahmheit) aufgegeben werden. Das ist ein Prozentsatz von 0,023 Prozent. 2021 gab es in 972 Rennen 8544 Starter, von denen sechs verstarben (0,07 Prozent). Die Gründe: fünf Knochenbrüche, ein Aortenabriss. In 2022 waren es neun Todesfälle bei 8465 Startern in 979 Rennen (0,11 Prozent). Allesamt aufgrund von Knochenbrüchen.

Dieser Text ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.