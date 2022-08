Hannover/Altwarmbüchen. Einen Rauhaardackel musste die Polizei am Sonntagnachmittag aus einem Auto befreien, in dem die Hundehalterin ihn offenbar über mehrere Stunden zurückgelassen hatte. Wie die Beamten mitteilen, wurden Zeugen auf den Hund aufmerksam, der in einem Smart for Two an einer Straße in Altwarmbüchen bei Hannover ohne Wasser alleingelassen worden war.

Insgesamt soll sich der Dackel etwa vier Stunden in dieser misslichen Lage befunden haben. Die Scheibe der Fahrertür war nur wenige Zentimeter geöffnet – und das trotz hoher Außentemperaturen.

Beamte drücken Autoscheibe herunter – Anzeige gegen Halterin

Wegen des warmen Wetters und der schlechten Verfassung des Hundes drückten die Polizisten gegen 15 Uhr mit einem Zeugen die Scheibe der Fahrertür herunter und öffneten so das Auto. Da die Halterin des Hundes vor Ort nicht erreicht werden konnte, wurde der Rauhaardackel vorerst ins Tierheim gebracht. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.