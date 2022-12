Schließung an Neujahr Schließung an Neujahr

Letzter Abend in „Südtiroler Stuben“: Verurteilter Schuhbeck tischt zu Silvester noch mal richtig auf

Das Restaurant „Südtiroler Stuben“ von Alfons Schuhbeck schließt in der Nacht zu Neujahr. Ein letztes Mal will der verurteilte Starkoch seine Gäste in seinem Restaurant in München aber noch verwöhnen, bevor er ins Gefängnis muss. Mit einem delikaten Silvestermenü geht eine Ära zu Ende.