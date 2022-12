﻿Polizistin mit mutmaßlichem Neonazi-Freund darf in Hannover weiter ihren Dienst versehen

Polizeihundeführerin mit Beziehung in die rechte Szene? Anna J. von der Polizeidirektion Hannover mit Hund Kenai. Der Hund wurde ihr nach der Versetzung in den Innendienst abgenommen. Laut t-online hat die Polizistin mit ihrem Freund Jannik R. noch einen Hund namens Bronson. Das ist der Name einer bekannten rechtsradikalen italienischen Band.

Hannover. Die Polizistin Anna J. bleibt weiterhin im Staatsdienst. Sie war im Sommer 2022 in den Innendienst versetzt worden. Das „Recherche Kollektiv Ostwestfalen“ hatte berichtet, dass die Polizeikommissarin mit dem mutmaßlichen Rechtsextremisten Jannik R. zusammenlebe. Der Mann ist bereits wegen rechtsradikaler Delikte verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach Abschluss mehrmonatiger Untersuchungen haben sich keinerlei Hinweise von dienst- oder strafrechtlicher Relevanz ergeben“, erklärte Polizeisprecherin Janique Bohrmann am Montag. Im Vordergrund der Ermittlungen habe gestanden, ob Anna J. enge Kontakte ins rechtsradikale Milieu gehabt habe.

Kommissarin war Aushängeschild der Polizei Hannover

Die Diensthundeführerin hatte innerhalb der Polizeidirektion eine exponierte Stellung. Als sogenannte Instacop gab sie seit September 2020 auf Instagram Einblicke in ihre tägliche Arbeit – in Bildern und Kurzvideos. Damit wollte sich die Sicherheitsbehörde bürgernah und transparent darstellen. Und auch Eigenwerbung für den Polizeiberuf machen. Ende Juni 2022 sperrte die PD dann ihren Account in dem sozialen Medium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jannik R. ist laut des „Recherche Kollektiv Ostwestfalen“ seit mindestens 2010 in der Neonazi-Szene aktiv. Außerdem habe der heute 32-Jährige Verbindungen zu Personen aus den rechtsextremistischen und verbotenen Gruppen „Combat 18″ und „Blood and Honour“.

Lebensgefährte der Polizistin überfiel linken Szenetreff

R. zählte zu einer Gruppe von Rechtsradikalen, die im November 2010 den linken Szenetreff Hamburger Hof in Minden (Nordrhein-Westfalen) überfallen hat. Sie verwüsteten die Einrichtung, eine Person wurde verletzt. R. wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. 2014 soll Jannik R. zudem die Partei „Der III. Weg“ mitgegründet und bei Neonazi-Aufmärschen in Bad Nenndorf als Ordner fungiert haben.

Wie t-online meldet, hat R. laut Verfassungsschutz auch in der jüngeren Vergangenheit der rechtsextremistischen Szene angehört. Der Fall schlug hohe Wellen – bis in den Landtag. So wurde bekannt, dass das Innenministerium seit September 2021 von der problematischen Beziehung der Kommissarin zu Jannik R. wusste. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion sei Anna J. weiterhin im Innendienst tätig, „wenn auch nicht auf eigenen Wunsch“.