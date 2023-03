﻿Seriöse Langeweile oder Disneyland-Kommerz? Streit um Schloss Marienburg bei Hannover geht weiter

Gymnasium in Bielefeld

Gymnasium in Bielefeld

Gymnasium in Bielefeld Gymnasium in Bielefeld

Amoklauf auf Schultoilette angekündigt: Polizei will Schüler schützen

In Bielefeld ist die Polizei an einem Gymnasium im Einsatz, um Schülerinnen und Schüler vor einem möglichen Amoklauf zu schützen. Am Dienstag war auf der Schultoilette ein Schriftzug gefunden worden, mit dem ein Amoklauf angekündigt worden war. Die Beamten schätzen die Gefahr gering ein.