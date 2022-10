﻿Unlautere Tricks von Corona-Impfteams: Wie sich Ärzte an lukrativen Einsätzen bereichern

Nach Attacke auf Monet-Bild: Museum Barberini wieder geöffnet

Nach einem Angriff von Klimaaktivisten ist das Potsdamer Museum Barberini tagelang geschlossen gewesen. Nun hat es wieder geöffnet. Auch in Berlin protestierten zwei Frauen für mehr Klimaschutz, in dem sie sich in einem Museum festklebten. Was bringen solche Aktionen?