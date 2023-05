Streamer Knossi und Trymacs eröffnen Pizzalieferunternehmen – mehr als 70 Filialen

Berlin. Die Streamer Knossi und Trymacs haben in Zusammenarbeit mit dem Berliner Unternehmen Lanch ein Pizzalieferunternehmen gegründet. Happy Slice („Fröhliche Pizzastücke“), so der Name der neuen Restaurantkette, habe am Donnerstag mehr als 70 Filialen in über 20 deutschen Städten eröffnet, teilte Lanch am Eröffnungstag mit. Die beiden Markengesichter Knossi (36, bürgerlich Jens Knossalla) und Trymacs (28, bürgerlich Maximilian Stemmler) teilten ebenfalls Posts zur Eröffnung auf Instagram.

Lanch ist eine Plattform, die es bekannten Creatorn wie Youtubern, Musikern oder anderen Influencern ermöglichen will, ihre eigene Lieferrestaurantkette zu eröffnen.

Pizza von Happy Slice kostet zwischen 9,90 Euro und 14,90 Euro

„Happy Slice ist das Pizzakonzept von Knossi und Trymacs“, heißt es auf der Website des neuen Pizzaunternehmens. Die Entwicklungszeit habe beinahe ein Jahr betragen und sei in Zusammenarbeit mit einem Meisterkoch erfolgt. Die neuen Restaurants sind in nahezu allen großen deutschen Städten vertreten. Filialen gibt es unter anderem zwölf in Berlin, acht in Hamburg und vier in Köln – außerdem beispielsweise in München, Hannover und Leipzig. Weitere Neueröffnungen sollen in den nächsten Wochen folgen, sodass es „bald“ 200 Filialen geben soll.

In den Happy-Slice-Restaurants werden nach Websiteangaben 14 verschiedene Pizzen, drei Dips, Cookies und Getränke angeboten. Neben den Klassikern gebe es auch vier vegane Pizzen und zwei Special Pizzen, die von Trymacs und Knossi kreiert worden seien. Die Preise für eine Pizza reichen von 9,90 Euro bis 14,90 Euro. Sie können über die gängigen Plattformen wie Lieferando oder Wolt bestellt werden.

Happy Slice: „Darauf konzentriert, die Pizzen extra für die Lieferung zu entwickeln“

„Natürlich haben wir das Rad nicht komplett neu erfunden, da wir doch alle unsere gute alte Margherita oder Salami lieben. Wir haben uns darauf konzentriert, die Pizzen extra für die Lieferung zu entwickeln“, heißt es auf der Website weiter. So bestehe der Pizzateig zum Beispiel aus drei verschiedenen Mehlsorten, damit sie länger knusprig bleibe. Die Teiglinge für die Pizzen würden aus Italien stammen und seien per Hand gezogen worden. Die Soße bestehe aus sonnengereiften Tomaten aus Italien. „Fein sämig püriert, wodurch wir verhindern, dass der Belag verrutscht“, heißt es weiter.

Knossi und Trymacs gehören zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Plattformübergreifend hat Knossi über 5,5 Millionen Follower, Trymacs mehr als 3,3 Millionen. Zuletzt war Jens Knossalla bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ zu sehen. Dort schied er als Fünfter aus.

