Nach Feuer auf Maui: Bewohner dürfen in ausgebrannten Küstenort zurückkehren

Lahaina. Knapp sieben Wochen nach den verheerenden Bränden auf der Hawaii-Insel Maui durften am Montag (Ortszeit) Anwohner erstmals wieder Teile des Küstenortes Lahaina betreten. Nach Angaben des Bezirks Maui soll es den Bewohnern nach und nach erlaubt werden, ihre Grundstücke in dem weitgehend ausgebrannten Gebiet aufzusuchen. Bis jetzt war der Zugang nur Rettungskräften und anderen Helfern erlaubt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einem ersten Schritt genehmigten die Behörden für die Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr am Montag die Rückkehr zu verwüsteten Grundstücken in einer Zone im nördlichen Teil der Stadt. Einwohner wurden aufgefordert, nicht in der Asche von Gebäuden zu wühlen, um keinen giftigen Staub aufzuwirbeln.

Fast 100 Todesopfer auf Maui

Die Wald- und Buschbrände waren am 8. August an mehreren Orten auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii ausgebrochen. Auf Maui wurden etwa 3000 Gebäude zerstört, der Sachschaden wird auf mehr als fünf Milliarden Dollar geschätzt. Die Zahl der Todesopfer wurde zuletzt mit 97 angegeben. Zeitweise hatten die Behörden von 115 Toten besprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Behörden warnten Rückkehrer vor möglichen Gefahren in der Katastrophenzone, wie Giftstoffe in den Ruinen durch geschmolzenes Blei, Asbest oder Chemikalien. Ihnen wurde empfohlen, Schutzkleidung zu tragen. Sie müssten die Zerstörung einfach mit eigenen Augen sehen, sagte Anwohnerin Tawni Katayama laut „Hawaii News Now“. Dies sei wichtig, um damit abschließen zu können.

RND/dpa/AP