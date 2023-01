Vulkanausbruch auf Hawaii dauert an: Spektakel mit Lavafontänen

Ein 43-Jähriger stahl im großen Stil in Märkten in Preetz und Schwentinental. Und das professionell. Mit Magneten und Spezialfolien versuchte er, die Alarmknöpfe an den Kleidungsstücken auszutricksen. Vor dem Plöner Amtsgericht erklärte er, warum er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommt.