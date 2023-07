„Dass Kinder so geboren werden, können wir als Land nicht wollen“

Die Zahl der Geburtshilfestationen in Deutschland nimmt immer weiter ab. Während es 1991 noch fast 1200 Krankenhäuser mit entsprechenden Abteilungen gab, waren es laut dem Deutschen Hebammenverband (DHV) im Jahr 2020 nur noch rund 620 – fast die Hälfte ist also weggefallen. Aktuellere Zahlen gibt es demnach nicht. Gerade erst wurde wieder eine vorübergehende Schließung einer Geburtshilfeabteilung bekannt gegeben, diesmal im thüringischen Sonneberg. Der Hebammenverband führt sogar seit 2015 eine Karte über die Schließungen, in der die neueste allerdings noch nicht erfasst ist.

Doch wie kommt es zu dieser Entwicklung? Warum ist der Hebammenberuf offenbar so unattraktiv, dass die Geburtshelferinnen an allen Stellen fehlen?

Fürs Hebammenstudium bewerben sich noch genug

Es liegt nicht daran, dass nicht genügend Menschen – vorwiegend Frauen – Hebamme werden wollen, erklärt Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin des Hebammenverbandes, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wir haben immer noch mehr Bewerberinnen für die Studienplätze, als wir aufnehmen können“, betont sie sogar. Durch die Akademisierung des Berufs, die vor rund zehn Jahren angestoßen wurde, hat dieser deutlich an Attraktivität gewonnen. Ende des vergangenen Jahres starteten die letzten schulischen Ausbildungen, seitdem kann man nur noch per Studium Hebamme werden.

„Die Ausbildung hat kontinuierlich einen größeren Zulauf erfahren“, sagt Geppert-Orthofer. „Hebammen werden in ihrer Qualifizierung endlich anderen Fachberufen gleichgestellt. Durch das Studium erhalten sie Zugang zur wissenschaftlichen Lehre und eine den Anforderungen ihres Berufs entsprechende hochwertige Ausbildung.“ Dadurch eröffneten sich für Hebammen ganz andere Karrieremöglichkeiten. Laut Schätzungen gibt es aktuell 27.000 ausgebildete Hebammen in Deutschland, 22.000 Mitglieder hat der Hebammenverband laut der Präsidentin. Woher also der Mangel in der Praxis?

Es gibt einfach zu viele, die nach der Ausbildung gar nicht oder nur kurz oder wenig in dem Beruf arbeiten. Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin des Hebammenverbandes

„Es gibt keinen Mangel an Fachkräften, es gibt einen Mangel an angemessenen Arbeitsbedingungen. Es werden ja genügend Hebammen ausgebildet“, sagt Geppert-Orthofer. In der Realität der Geburtshilfestationen in Krankenhäusern entspreche der Personalschlüssel lange nicht der gewünschten Eins-zu-eins-Betreuung durch Hebammen, wie sie auch im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung als Ziel festgehalten wurde. Bedeutet: Eigentlich soll „in wesentlichen Phasen der Geburt“ eine Hebamme auf eine Frau kommen und sich ausschließlich um diese kümmern.

Ulrike Geppert-Orthofer ist Präsidentin des Deutschen Hebammenverbandes (DHV). © Quelle: Deutscher Hebammenverband/Hans-Christian Plambeck

„Selten betreut eine Hebamme im Krankenhaus nur eine Frau, in der Regel sind es zwei bis vier Frauen parallel während der Geburt“, sagt Geppert-Orthofer. Das sei zum einen eine extrem hohe Belastung, zum anderen würden die Hebammen ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. „Umfragen haben ergeben, dass Hebammen Frauen im Krankenhaus eins zu eins betreuen wollen.“ Das sei aber unter diesen Bedingungen gar nicht mehr möglich. Im Moment werde nur versucht, akute Schäden abzuwenden.

Das liege nicht an den Hebammen, sondern am System: „Dass Kinder so geboren werden, können wir als Land nicht wollen.“ Viele der anfangs motivierten Studierenden merkten schon gegen Ende ihres Studiums, dass sie sich unter diesen Bedingungen doch nicht in dem Job sehen.

Deutschland hinkt im Europa-Vergleich hinterher

Andere Länder sind Deutschland da voraus. „In anderen europäischen Ländern – zum Beispiel in Großbritannien oder in den skandinavischen Ländern – gibt es mindestens eine Hebamme pro Frau“, sagt Geppert-Orthofer. „Nach dem Vier-Augen-Prinzip kommt ab und zu noch eine zweite dazu.“

Wir haben in Deutschland im internationalen Vergleich eine hohe Rate an Totgeburten. Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin des Hebammenverbandes

Und das hat tatsächlich spürbare Konsequenzen für die schwangeren Frauen. Deutschland liege bei Totgeburten im internationalen Vergleich im unteren Mittelfeld. „Auch das ist in unserem System begründet, das in erster Linie risikoorientiert ist und nicht auf Prävention setzt“, sagt Geppert-Orthofer. „Bei den Frühgeburten sind wir im europäischen Vergleich sogar Drittletzter.“

Kritik an zu vielen unnötigen Untersuchungen

Geppert-Orthofer kritisiert in dem Zusammenhang eine „Über-, Unter- und Fehlversorgung“. Was sie damit meint: Bei gesunden Frauen mit gesunden Kindern würden zu viele unnötige Untersuchungen und auch Interventionen durchgeführt, sodass für Frauen, die diese wirklich benötigten, dann die Kapazitäten fehlten. Bei vielen Schwangeren werde bei jeder Untersuchung ein Ultraschallbild gemacht, wofür es keinen Nutzen gebe. Ebenso spricht sie sich dafür aus, dass jede Frau eine hebammengeleitete Geburt in Anspruch nehmen können soll und dafür Möglichkeiten geschaffen werden müssen. Nicht bei jeder Geburt brauche es einen Arzt.

Eine Hebamme wiegt im Rahmen der Nachsorge ein Baby (gestellte Szene). © Quelle: Julian Stratenschulte

„Die Geburt eines Kindes ist für die Eltern ein sehr einschneidendes Ereignis, und es braucht eine ganz enge und besondere Form der Begleitung, aber nicht unbedingt eine mit medizinischen Interventionen“, sagt Geppert Orthofer. Man müsse von dem Irrglauben wegkommen, dass Geburten immer mit unbeherrschbaren Risiken verbunden seien. „Wenn ich die Frau in ihrer Selbstwirksamkeit stärke, ihr Vertrauen in eine physiologische Geburt gebe, wird sie die Geburt als natürlichen Prozess und Stärkung empfinden.“

Blicke Geppert-Orthofer darauf, was sich seit Regierungsbeginn der vorherigen Großen Koalition schon getan hat, sage sie oft leichtfertig: „nicht viel“. Ein bisschen habe sich schon getan, aber eben nicht genug. Sie nennt etwa die Initiative des Gesundheitsministers Lauterbach, nach der eine Förderung der stationären Geburtshilfe mit jeweils 120 Millionen Euro in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen ist. „Das ist gut, aber heruntergebrochen auf alle Kliniken ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Außerdem sei korrigiert worden, dass die Hebammen aus dem Pflegebudget fliegen: „Das war ein Jahr harter Kampf, nur um den Status der Versorgung zu erreichen, den wir vorher schon hatten. Wir haben uns also keinen Millimeter nach vorne bewegt.“

Warum wird nichts gegen den Hebammenmangel gemacht?

Warum geschieht politisch immer noch verhältnismäßig wenig, um eine Kehrtwende beim Hebammenmangel und bei den zunehmenden Schließungen von Geburtshilfestationen einzuleiten? „Es läuft immer noch gut, weil, Hebammen trotz der prekären Arbeitsbedingungen dauerhaft hoch verantwortliche Arbeit leisten und das System zusammenhalten“, sagt die Präsidentin. Ohne das persönliche Engagement jeder einzelnen Hebamme sehe es in Deutschland mit Geburtshilfe dramatischer aus.

Zudem verweist die Expertin darauf, dass bis zu 30 Prozent der Frauen die Geburt als Gewalterfahrung erlebten. Eine erschreckende Zahl: „Das ist ein Alarmzeichen und darf so nicht bleiben.“ Frauen bräuchten die Unterstützung einer nur für sie individuell zuständigen Hebamme, die nicht in den Nebenraum abgerufen werde und sie allein lassen müsse. „Nur so können Frauen vor Traumatisierungen unter der Geburt bewahrt werden.“

Geppert-Orthofer sieht die Politik in der Pflicht. Sollte sich an den Bedingungen etwas ändern und ein Eins-zu-eins-Betreuungsschlüssel wie im Koalitionsvertrag versprochen Realität werden, werde es auch wieder mehr arbeitende Hebammen geben. „Wir haben letztes Jahr eine große Umfrage gemacht und gefragt, wer bei besseren Arbeitsbedingungen wieder in den Beruf zurückkehren würde“, sagt sie. „77 Prozent würden wieder als Hebamme arbeiten wollen, wenn eine Eins-zu-Eins-Betreuung gewährleistet ist.“