Heftiges Unwetter: Überflutungen und Blitzeinschläge in Mittelfranken

Nürnberg. Ein Unwetter hat am Donnerstagnachmittag in Mittelfranken (Bayern) Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen, Blitze schlugen in Häuser und Stromkästen ein. Auch der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag war betroffen. In Nürnberg seien „etliche Einheiten“ der Feuerwehr unterwegs, um mehr als 200 Einsatzstellen abzuarbeiten, twitterte die Feuerwehr. Dem Polizeipräsidium wurden nach Angaben eines Sprechers zunächst keine Verletzten gemeldet.

Im Südosten der Stadt und am Plärrer, einem wichtigen Verkehrsknoten, seien Ampeln und der Straßenbahnverkehr ausgefallen. Ursache sei vermutlich ein Blitzeinschlag in einen Stromkasten gewesen.

Dachstuhl im Landkreis Fürth fängt nach Blitzeinschlag Feuer

Blitze schlugen auch in Häuser ein. In Cadolzburg (Landkreis Fürth) brannte deshalb der Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag zunächst an. Beim Kirchentag in Nürnberg sei alles in Ordnung, hieß es im Tweet der Feuerwehr.

Beim Kirchentag musste das Open-Air-Programm wegen des Unwetters unterbrochen werden. Die Gemeinschaftsquartiere seien früher geöffnet worden, damit die Menschen sich aufwärmen und ihre nasse Kleidung wechseln konnten, teilte eine Sprecherin mit. Wer auf dem Campinggelände ein nasses Zelt hatte, konnte in eine Schule ausweichen und dort übernachten. Am Abend sollte das Programm wie geplant weitergehen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Bayern vor örtlichen Unwettern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. In der Nacht zu Freitag sollten die Schauer und Gewitter dann wieder nachlassen.

RND/dpa