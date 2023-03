Achterbahn bleibt stehen: Besucher müssen aus Krake evakuiert werden

Nach tödlichen Schüssen an Grundschule Nach tödlichen Schüssen an Grundschule

Weihnachtsgrüße mit Waffen: Twitter-Nutzer werfen Politiker aus Nashville Heuchelei vor

Der republikanische Abgeordnete Andy Ogles schickt via Twitter „Thoughts and Prayers“ an die Familien der Opfer des Amoklaufs an einer christlichen Privatschule in Nashville. Daraufhin werfen ihm zahlreiche Menschen Heuchelei vor – weil er selbst sich in der Vergangenheit als Waffenfan inszeniert hat.