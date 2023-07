Lkw-Fahrer greift anderen Trucker mit Hammer an

Bielefeld. Ein 52 Jahre alter Lkw-Fahrer soll auf einem Autobahnrastplatz bei Herford mit einem Hammer auf einen 28 Jahre alten Kollegen losgegangen sein. Hintergrund der Aggression war offenbar, dass der Jüngere den Älteren nach dessen Ansicht vorher bei einem Überholmanöver geschnitten hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 28-Jährige konnte die Attacke abwehren und blieb äußerlich unverletzt, kam aber mit Übelkeit und Schwindel in ein Krankenhaus.

Die beiden Lkw-Fahrer waren laut Polizei am Donnerstagmittag mit ihren 40-Tonnern auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs, als der Jüngere den Älteren überholte und – so soll es der 52-Jährige empfunden haben – zu knapp vor ihm wieder einscherte. Als der 28-Jährige kurz darauf mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz rollte, folgte ihm der 52-Jährige den Angaben zufolge und griff ihn an. Der 28-Jährige habe ihm den Hammer entreißen und ihn wegwerfen können.

Bei einem zweiten Angriffsversuch griffen schließlich zwei zufällig anwesende Polizisten ein. Den 52-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

