Am Flughafen Warschau hat die Polizei eine 81-Jährige Dänin festgesetzt, die fünf Kilogram Heroin im Wert von knapp einer halben Millionen Euro über die Grenze schmuggeln wollte. Ihr droht eine Haftstrafe.

In Polen haben die Behörden eine 81-Jährige beim versuchten Schmuggel von mehr als fünf Kilogramm Heroin erwischt. Die dänische Staatsbürgerin wurde am Flughafen von Warschau festgenommen, nachdem Zollbeamte die Drogen im doppelten Boden ihres Koffers entdeckten, wie die polnische Steuerverwaltung am Freitag mitteilte. Die Frau war wegen ihrer Reiseroute und ihres nervösen Verhaltens aufgefallen. Das Rauschgift hat demnach einen Wert von 2,4 Millionen Zloty (etwa 508 000 Euro). Der Seniorin droht nun eine Haftstrafe zwischen 3 und 15 Jahren.

RND/dpa

