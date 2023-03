Vertrauter der Königsgemahlin: Camilla trauert um verstorbenen TV-Star Paul O‘Grady

London. Die britische Königsgemahlin Camilla trauert vor ihrem Staatsbesuch in Deutschland um den Moderator und früheren Travestiekünstler Paul O‘Grady. Sein Lebensgefährte Andre Portasio teilte mit, O‘Grady sei am Dienstagabend im Alter von 67 Jahren unerwartet, aber friedlich gestorben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Liveblog: König Charles III. und Camilla auf Staatsbesuch in Deutschland +++

Kurz vor dem Auftakt ihrer Deutschlandvisite am Mittwoch war auf dem Twitter-Auftritt der Königsfamilie zu lesen: „Zutiefst betrübt, vom Tod Paul O‘Gradys zu hören, der eng mit Ihrer Majestät bei der Unterstützung (des Tierheims) Battersea zusammengearbeitet hat (...).“ O‘Grady habe für eine Menge Lachen und viele „mit dem Schwanz wedelnde Erinnerungen“ gesorgt, so die Mitteilung weiter. Dazu war ein Foto Camillas und O‘Gradys mit einem kleinen Hund zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

O‘Grady war beliebter Komiker und Moderator

O‘Grady erlangte in Großbritannien in den 1980er-Jahren als Drag-Queen Lily Savage, scharfzüngige Frau aus Liverpool, Berühmtheit. Savage wurde zu einer festen Größe als Stand-up- und Talentshow-Moderatorin in der Londoner Royal Vauxhall Tavern, einem populären Treffpunkt für Homosexuelle. O‘Grady nutzte seine Plattform, um sich auf dem Höhepunkt der Aids-Krise für die Rechte von Homosexuellen einzusetzen, zu einer Zeit, als die konservative Regierung von Premierministerin Margaret Thatcher schwulenfeindliche Gesetze verabschiedete.

Paul O'Grady, Moderator und ehemalige Drag-Queen aus Großbritannien, steht als Lily Savage in der Rolle der bösen Königin in Schneewittchen und die sieben Zwerge im Victoria Palace Theatre auf der Bühne. © Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

In den 90er Jahren wechselte Savage zum Fernsehen und moderierte unter anderem die Talkshow „The Lily Savage Show“. Als Paul O‘Grady moderierte er Talkshows und Gameshows, darunter „The Paul O‘Grady Show“, „Blind Date“ und „Blankety Blank“, sowie ein langjähriges Programm im BBC-Radio. In seiner Sendung „For the Love of Dogs“, die im Tierheim Battersea Dogs and Cats Home in London spielt, empfing der Tierliebhaber im vergangenen Jahr Camilla. Die Königsgemahlin ist Schirmherrin des Tierheims und bekennende Hunde-Liebhaberin.

Mit Portasio war O'Grady seit 2017 verheiratet. Aus einer früheren Beziehung hat er eine Tochter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa/AP