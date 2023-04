﻿„Abstoßender Fall“: Autos von Familie mit 200 Tieraugen beworfen

Eine Familie aus Hessen ist in der Nacht zu Dienstag Opfer eines ungewöhnlichen „Angriffs“ geworden. Ein mutmaßlicher Täter hat geschätzt 200 Tieraugen auf den Autos der Familie verteilt. Nun ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

Biebergemünd-Lützel. Blankes Entsetzen liegt in der Stimme von Carla Schubert. Es muss zwischen 22.30 Uhr und 3.40 Uhr passiert sein, rekapituliert sie die Nacht von Montag auf Dienstag. Um 3.40 Uhr wurde ein Zeitungsausträger auf das aufmerksam, was Carla Schubert als „Anschlag“, als „Attacke“ bezeichnet: Schätzungsweise 200 Tieraugen – blutverschmiert – verteilen sich im Carport der Familie Schubert im kleinen Örtchen Lützel in Hessen.

Blutspritzer finden sich an der Mauer, die den Carport nach rechts hin begrenzt, darunter liegen sie massenweise, die Augen. Wie etwas zu groß gewordene Kirschen sprenkeln sie den Boden des Unterstands, die Motorhaube und das Dach eines abgestellten Fahrzeuges. Man weiß nicht, wohin man treten soll.

In Lützel haben Unbekannte Tieraugen auf zwei Autos geworfen. © Quelle: Wagner

Einen ganzen Kübel voller Tieraugen muss der Täter nachts im Carport entleert und verteilt haben. Die Schuberts haben die Polizei eingeschaltet, und anschließend – hilflos – auch das Veterinäramt verständigt.

Viele drängende Fragen beschäftigen die Familie, die seit 23 Jahren in Lützel wohnt – Friedhelm Schubert wuchs im Ort auf. Etwa die Frage, was ist jemandem noch zuzutrauen, der zu einer solchen Tat fähig ist? Und natürlich auch: Wer ist in der Lage, an eine solche Menge von Tieraugen zu kommen?

Zeitungsausträger entdeckt den Vorfall

Herbert Sommer, seit vielen Jahren als Austräger dafür zuständig, dass die Lokalzeitung morgens pünktlich auf dem Frühstückstisch liegt, wurde als Erster auf die Attacke aufmerksam. Als er um 3.40 Uhr durch den Carport in Richtung Zeitungsrohr ging, dachte er allerdings, dass es sich bei der Sauerei im Carport um Kirschen handelt – er habe sich Mühe geben müssen, nicht hineinzutreten, schildert Sommer, der allerdings zunächst keinen Anlass gesehen hatte, die Familie aus dem Schlaf zu reißen.

Auch die Autos der Familie wurden in Mitleidenschaft gezogen. © Quelle: Wagner

Dass es sich bei den kugelartigen Objekten im Carport nicht um Obst, sondern um Tieraugen gehandelt hat, erfuhr Sommer erst später, als er von der Familie Schubert mit der Frage konfrontiert wurde, ob ihm irgendetwas Verdächtiges im Umfeld des Hauses aufgefallen sei.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizei nahm am Dienstagvormittag den Vorfall auf und ermittelt nun in alle Richtungen. Die Bedrohungslage, der sich die Familie durch die Tat ausgesetzt sieht, habe die Polizei ebenfalls im Auge – doch stehen die Ermittlungen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen auf Anfrage der „Gelnhäuser Neuen Zeitung“ (GNZ) ausführte, noch am Anfang. Die Polizei spricht von einem „besonders außergewöhnlichen und gleichermaßen abstoßenden Fall strafrechtlichen Handelns“.

In Lützel haben Unbekannte Tieraugen auf zwei Autos geworfen. © Quelle: Wagner

Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Die Beamtinnen und Beamten gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um tote Tiere handelte, denen die Augen entnommen wurden, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Mangels Hinweisen auf einen Verstoß nach dem Tierschutzgesetz werde daher vorerst wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Woher die Augen stammen, ist noch völlig unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei in Gelnhausen – die Ordnungshüter gehen jedoch bereits ersten Hinweisen auf den möglichen Verursacher nach. Aus ermittlungstaktischen Gründen können hierzu jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Ermittelnden bitten in dem Zusammenhang nun um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer 06051/827-0.

Familie wurde am Telefon massiv bedroht

Was den Täter angeht, hat die Familie Schubert auf jeden Fall einen Verdacht. Es könne sich um eine Person handeln, mit der es eine Auseinandersetzung gegeben hatte, in deren Folge die Familie Schubert am Telefon bereits massiv bedroht wurde. Es sei gesagt worden, die Familie werde ihres Lebens nicht mehr froh werden.

Gleichermaßen wirft sich bei den Schuberts mit dieser abscheulichen Tat die Frage auf, inwiefern das nächtliche Abschalten der Straßenbeleuchtung diese maßgeblich begünstigt hat. Denn direkt an der Ecke des betroffenen Carports steht eine Straßenlaterne, die normalerweise alles hell erleuchtet. Wäre die Lampe nicht um 1 Uhr abgeschaltet worden, wäre es wohl eher fraglich gewesen, ob sich ein Täter das erlaubt hätte.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Gelnhäuser Neuen Zeitung“.