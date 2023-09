KI-gefälschter „Heute Journal“-Beitrag: Moderator Christian Sievers warnt auf X

Kostenfrei bis 16:08 Uhr lesen

Mann in Ostsee ertrunken

Auch wenn dieses Jahr weniger Menschen in der Ostsee und in Badeseen ums Leben gekommen sind, war die Saison für Rettungsschwimmer der DLRG in Mecklenburg-Vorpommern turbulent. Oft bringen sich Schwimmer selbst in Gefahr, weil sie die Regeln missachten, warnen sie.