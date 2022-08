Tote Fische in Fluss bei Wismar: Behörden schließen Gefahr für Menschen aus

Ein Fischsterben in einem Zufluss des Wallensteingrabens bei Wismar an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns hat am Freitag Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ausgelöst. Umweltminister Till Backhaus gibt am Samstag Entwarnung.