Hilfsorganisation: Drei Boote mit Hunderten Migranten auf dem Atlantik vermisst

Dakar. Mindestens 300 Menschen aus dem Senegal werden auf der gefährlichen Migrationsroute über den Atlantik vermisst. Zwei der insgesamt drei Boote seien am 23. Juni mit etwa 100 Menschen von der Stadt Mbour aus in See gestochen, um die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln zu erreichen, sagte Helena Maleno Garzón von der spanischen Hilfs- und Rettungsorganisation Caminando Fronteras am Montag. Ein drittes Boot mit etwa 200 Menschen an Bord habe sich vier Tage später von Kafountine aus auf den Weg gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Wichtigste ist, diese Menschen zu finden. Es werden viele Menschen auf dem Meer vermisst, das ist nicht normal. Wir brauchen mehr Flugzeuge, um nach ihnen zu suchen“, sagte sie der Nachrichtenagentur AP. Seit der Abfahrt habe es keinen Kontakt mit den Booten gegeben.

Eine Sprecherin der spanischen Seenotrettung, die nicht autorisiert war, mit Medien zu sprechen, und deshalb anonym bleiben wollte, sagte, man sei am 5. Juli über ein vermisstes Boot benachrichtigt worden. Nach diesem werde gesucht. Sie wisse nichts über die zwei weiteren vermissten Boote.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefährliche Route über den Atlantischen Ozean

Die Migrationsroute über den Atlantischen Ozean ist eine der tödlichsten der Welt. Fast 800 Menschen sind dort in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach Angaben von Caminando Fronteras zu Tode gekommen oder gelten als vermisst. Die Kanarischen Inseln haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der Hauptziele für Menschen entwickelt, die versuchen, nach Spanien zu gelangen. Im Jahr 2020 kamen nach Angaben des Innenministeriums 23.000 Migranten und Flüchtlinge auf den Inseln an – ein Rekordwert. Boote, die auf der Route verschwinden, sind oft nicht dokumentiert. Einige werden nie gefunden oder erst Jahre später irgendwo auf der Welt.

Die AP hatte in diesem Jahr recherchiert, dass im Jahr 2021 mindestens sieben Boote mit Migranten aus Nordwestafrika, die mutmaßlich versuchten, Spanien zu erreichen, in Richtung der Karibik und Brasiliens abtrieben. Die meisten Boote stechen von Marokko, der Westsahara oder Mauretanien aus in See, seltener aus dem Senegal, wie die spanische Hilfsorganisation erklärte. Nach ihren Angaben trafen seit Juni mindestens 19 Boote aus dem Senegal auf den Kanaren ein.

RND/AP