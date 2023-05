Himmelfahrt als Feiertag neu denken

Am vergangenen Sonntag war Muttertag. Viele Herren der Schöpfung standen brav bei ihren Müttern mit einem Blumenstrauß vor der Tür oder telefonierten wenigstens mit ihnen. Alles sehr gesittet.

Vier Tage später ist Christi Himmelfahrt. Es ist der Tag, an dem die christlichen Kirchen den Aufstieg von Jesus Christus – am Ostersonntag vom Tod auferstanden – in den Himmel feiern. Aus ungeklärten Gründen wird dieser Tag schon sehr lange von Männern als Vater- oder Herrentag begangen. In vielen Ohren klingt er fast ausschließlich nach Schnaps und Freibier, auf jeden Fall nach Ausnahmezustand.

Tatsächlich ziehen an diesem Tag, der häufig der Auftakt eines verlängerten Wochenendes ist, überall in Deutschland Männer (manchmal sind auch Frauen dabei) Bollerwagen über Straßen und Feldwege, gut bestückt mit Bier und geistigen Getränken. Im Verlauf des Tages wird die Karawane immer beschwingter, mitunter auch sangeslustig – und der Bollerwagen immer leichter.

Himmelfahrt und Vatertag: Warum feiern wir die Tage und was verbindet sie? Die Entstehung des Vatertags ist eng mit Christi Himmelfahrt verbunden, auch wenn den Feiertag heutzutage kaum noch etwas mit dem religiösen Fest verbindet. © Quelle: Amandine Cormier/RND

Polizei am Himmelfahrtstag im Einsatz

Man stelle sich einmal so den Frauentag oder den Muttertag vor. Damenhorden umkreisen mit Bierflaschen in der Hand einen Bollerwagen und singen mehr oder weniger schlüpfrige Lieder. Die Polizei müsste wie am Vatertag mehr Beamte und „intensive Einsätze“, wie es so schön heißt, einplanen. Dabei ginge es dann um Aggressivität und Gewalt nach Alkohol­missbrauch oder Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss.

Kaum vorstellbar, oder?

Doch es gibt neben dieser leider sehr „traditionellen“ Form des Himmelfahrtsfestes auch eine andere, gegensätzliche Seite. Dabei besinnen sich viele Väter darauf, was im Alltagsleben trotz Väterzeit, Teilzeit oder Homeoffice immer noch zu kurz kommt: ihr Vatersein zu leben. Denn machen wir uns nichts vor: Die Rollen von Frauen und Männern sind wie im Berufsleben auch im Familienleben ungleich verteilt, beziehungsweise hat das eine mit dem anderen zu tun.

Vatersein hat nicht nur Sonnenseiten

Insofern stimmt es optimistisch, wenn am Himmelfahrtstag der eine oder andere Vater den Bollerwagen herausholt, sein Kind oder seine Kinder hineinsetzt und sie zum nächsten Eisladen zieht. Oder wenn Freunde sich zusammentun, um gemeinsame Familienausflüge ins Grüne oder auf Spielplätze zu unternehmen.

Klar, das Vatersein besteht nicht nur aus der Sonnenseite – doch die kommt im familiären Alltag häufig zu kurz. Himmelfahrt als Familientag kommt dem Ursprung dieses christlichen Feiertags vielleicht am nächsten. Denn wenn auch ihr Vater alles gibt, fühlen sich Kinder wie im siebten Himmel.