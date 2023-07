Hitze kehrt zurück nach Deutschland: wann es wieder bis zu 34 Grad heiß wird

Nach einigen Wochen mit wechselhaftem und wenig sommerlichem Wetter wird es in absehbarer Zeit wieder schöner in Deutschland. Zum Ende der Woche bringt Hochdruckwetter wieder warme bis heiße Temperaturen mit bis zu 34 Grad in die Bundesrepublik, wie die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Montag erklärt. „Der Sommer ist noch nicht gegessen und kommt zurück“, sagt sie.

Woche erst weiter grau und regnerisch

Zunächst einmal bleibt es im Verlauf der Woche aber milder und wechselhaft. Der Dienstag startet im Norden und Nordwesten sowie am Alpenrand mit Schauern. Diese drücken sich am Nachmittag weiter in den Westen, Südwesten und Richtung Osten. Vereinzelt sind schwache Gewitter möglich. Im Osten und Südosten bleibt es zunächst freundlich bei einem Sonne-Wolken-Mix. Am Abend zieht das Regengebiet weiter ostwärts.

Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad an den Küsten und den Hochlagen, ansonsten 23 bis 27 Grad. Am wärmsten wird es am Rhein und rund um Regensburg. Siebert-Sperl macht auf teils starken Wind aufmerksam. An der Küste können vor allem in der ersten Tageshälfte starke bis stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit um 70 Stundenkilometer auftreten.

Gewitter mit örtlichem Starkregen am Mittwoch möglich

Am Mittwoch erwartet die Meteorologin fast überall in Deutschland wechselhaftes Schauerwetter. „Da kann in Sachsen, im Süden und Südosten auch das eine oder andere Gewitter dabei sein“, warnt Siebert-Sperl. Örtlicher Starkregen, kleinkörniger Hagel sowie starke bis stürmische Böen schließt die Meteorologin nicht aus. Windig bleibt es auch an den Küsten und den Hochlagen. In der ersten Tageshälfte sind dort Windgeschwindigkeit zwischen 70 bis 80 Kilometer pro Stunde möglich. Und auch im norddeutschen Flachland können die Böen eine Geschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometer erreichen. Zum Abend hin schwächen sich Wind und Regen ab. Die Temperaturen am Mittwoch liegen in Deutschland meist zwischen 18 und 24 Grad. Am wärmsten wird es in Niederbayern und der Lausitz mit bis zu 27 Grad.

Der Donnerstag bleibt vielerorts regnerisch und wechselhaft mit vielen Wolken. Im Tagesverlauf wird an den Küsten, im norddeutschen Tiefland, in der Mitte bis zum Alpenrand mit Schauern gerechnet. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad an den Küsten, ansonsten zwischen 23 und 26 Grad.

Schönes Wochenende erwartet – bis zu 34 Grad am Samstag und Sonntag

Deutlich aufwärts geht es pünktlich zum Wochenende. Zwei Hochdruckgebiete über dem Norden und Süden Deutschlands bringen freundliches Wetter mit sich und sorgen auch für einen starken Temperaturanstieg. „Es wird wieder heiß“, betont Siebert-Sperl. Am Freitag sind es noch 21 bis 24 Grad an den Küsten, ansonsten oft 25 bis 27 Grad. Im Westen könnte bereits wieder örtlich an der 30-Grad-Marke gekratzt werden.

Diese wird in jedem Fall aber am Samstag und Sonntag überschritten. „Das Wetter bleibt stabil und es wird schön. Es gibt sehr viel Sonnenschein“, sagt die Meteorologin. An den Küsten steigen die Temperaturen auf 24 bis 28 Grad. Im Rest der Bundesrepublik klettert das Thermometer auf 29 bis 34 Grad, am wärmsten wird es im Westen.

Ähnlich schön und heiß sieht es der aktuellen Vorhersage zufolge auch zum Start der neuen Woche aus. Allerdings könnte sich am Montag und Dienstag bereits das eine oder andere Hitzegewitter von Westen her einschieben. Größtenteils bleibt es aber trocken. „Viele haben gesagt, dass es wechselhaft bleibt. Aber die langfristigen Prognosen sind immer ein bisschen tricky. Aktuell sieht es nach einem soliden Juli aus“, sagt Siebert-Sperl.