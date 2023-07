Trockenheit setzt Flüssen zu: Wo niedrige Pegelstände schon jetzt für Probleme sorgen

Die Bilder aus dem vergangenen Sommer waren nicht nur für Kölner erschreckend. Der Rhein, Lebensader und dazu noch eine der meistbefahrenen Binnenwasserstraßen der Welt, litt sichtbar unter Hitze und Trockenheit. Die Pegelstände hatten teils historische Tiefststände erreicht – in Emmerich, kurz vor der Grenze zu den Niederlanden, lag der Fluss am 18. August sogar komplett trocken.

Ganz so schlimm ist es diesem Jahr noch nicht. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) weist für die Messstellen des längsten Flusses innerhalb Deutschlands durchgängig noch ausreichend hohe Wasserpegel aus. Lediglich an der Messstelle Oberwinter unterschreitet der Rhein den sogenannten mittleren niedrigsten Wert (MNW), der sich aus den Wasserständen einer gewissen Zeitspanne berechnet.

Entwarnung gibt es auf dem Fluss dennoch nicht. Die vergangenen eher trockenen Wochen machen sich deutlich bei Pegelständen bemerkbar. Denn auch wenn der Rhein an vielen Stellen den MNW nicht unterschreitet, so liegen die derzeitigen Pegelstände doch eher im unteren Messbereich.

Pegel fällt an Rhein-Engstelle unter wichtige Marke

Problematisch wird das an der für die Rheinschifffahrt besonders wichtigen Engstelle Kaub. Dort ist der Wasserpegel in dieser Woche das erste Mal seit März unter die Grenze von 100 Zentimetern gefallen. Bereits bei 135 Zentimetern Wasserhöhe müssen Containerschiffe ihre Ladung deutlich reduzieren. Fällt der Pegel unter die Marke von einem Meter, „können die Schiffe nicht einmal mehr zur Hälfte beladen werden“, sagte der Vorstand der Schifffahrtsgenossenschaft DTG, Roberto Spranzi, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Auch in Düsseldorf führte der Rhein im vergangenen Jahr extrem wenig Wasser. © Quelle: IMAGO/Rupert Oberhäuser

Der Rhein ist für die Binnenschifffart ein wichtigstes Gewässer. Millionen Tonnen Güter werden an den Häfen entlang des Flusses jährlich umgeschlagen. Allein in Köln waren es im vergangenen Jahr mehr als 8 Millionen Tonnen. Allerdings ist das der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. 2012 waren es noch 11,7 Millionen Tonnen, 2021 zählte das Statistische Bundesamt 9,9 Millionen Tonnen Umschlagsvolumen. Auch Anbieter von Flusskreuzfahrten leiden unter dem derzeitigen Niedrigwasser.

Noch problematischer sieht es derzeit im Osten Deutschlands aus. An Oder zeigten am Freitagvormittag fast alle Messstationen den Status „zu niedrig“ an. Ähnlich stellt sich die Situation an der Elbe dar. Die Bundeswasserstraße wies an der Messstelle Dresden einen Pegel von 62 Zentimetern aus. Zum Vergleich: Der MNW liegt hier bei 67 Zentimetern. Normal sind etwa zwei Meter. Als die Jahrhundertflut an der Elbe die Region 2002 in Atem hielt, lag ihr höchster Pegel in Dresden laut WSA bei 9,40 Metern.

Einschränkungen auch in Magdeburg

Auf dem Fluss führte das in den vergangenen Tagen ebenfalls bereits zu Einschränkungen im Schiffsverkehr. Die Weiße Flotte Sachsen etwa musste zeitweilig Verbindungen streichen, weil die historischen Schaufelraddampfer einen sehr niedrigen Tiefgang haben.

Auch in Magdeburg führte die Elbe in dieser Woche Niedrigwasser. Ein Sprecher sagte, die niedrigen Pegelstände führten zu Einschränkungen der Güterschifffahrt. „Schiffe können nicht mehr so viel abladen.“ Auf der gesamten Elbe sei die Schifffahrt nur noch mit eingeschränkter Abladetiefe möglich.

Am Rhein hat man aus den widrigen Umständen im vergangenen Jahr Lehren gezogen – und will sich für die Zukunft vorbereiten. Der Chemiekonzern BASF etwa präsentierte Ende Mai ein Spezialschiff mit wenig Tiefgang. Das Unternehmen transportiert 40 Prozent der Güter am Stammwerk Ludwigshafen auf dem Rhein und will mit dem Schiff einen Produktionsstopp bei Niedrigwasser verhindern.

Dass sich die Situation in den kommenden Tagen ändern wird, ist eher nicht absehbar. Der Deutsche Wetterdienst sagt sowohl für Sachsen als auch für Nordrhein-Westfalen nur wenig Niederschlag voraus.

mit Agenturmaterial