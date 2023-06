Hitze und drohender Wassermangel: Immer mehr Regionen ziehen jetzt Konsequenzen

Angesichts der anhaltenden Trockenheit schränken immer mehr Gemeinden die Wasserentnahme ein. Weil in mehreren Regionen der Grundwasserpegel sinkt, dürfen Anwohner dort nicht mehr aus Seen und Flüssen abpumpen.

Die Region Hannover will den privaten Wasserverbrauch in Stadt und Umland einschränken. Das berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). Die Regelung soll am Donnerstagabend vorgestellt werden. Bis die Verfügung in Kraft trete, könne es bis nächste Woche oder bis Anfang Juli dauern. Sie soll sich laut HAZ an den Regeln im Kreis Nienburg orientieren, die bis Ende September und ab einer Temperatur von 24 Grad während des Tages eine künstliche Beregnung von Gärten, Sportflächen und Feldern verbietet. Grundlage soll in Hannover die Außentemperatur am Flughafen Langenhagen sein.

Kommunen in Niedersachsen beschränken Wassernutzung wegen Trockenheit

Laut HAZ hat der Grundwasserpegel in der Region bereits jetzt an vielen Messstellen die historischen Tiefstände von 2018 unterschritten. Auch im Kreis Vechta wird das Trinkwasser rationiert. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Zahlreiche Landkreise in Niedersachsen erwägen laut HAZ ebenfalls, den privaten Wasserverbrauch im Sommer einzuschränken. Der Kreis Celle verweist auf seiner Homepage darauf, dass ein Rasensprenger pro Stunde 800 Liter Wasser verbrauche.

Landkreis Nordsachsen bei Leipzig

Wegen der seit Jahren anhaltenden Trockenheit verbietet der Landkreis Nordsachsen im Nordosten von Leipzig die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen. Anlieger dürften nun nicht mehr ihre Pumpen anwerfen, um Felder oder Gärten zu beregnen, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Die entsprechende Allgemeinverfügung gelte bis zum 30. September beziehungsweise bis auf Widerruf.

Auslöser sei der sinkende Grundwasserpegel in vielen nordsächsischen Oberflächengewässern. Der Landkreis kündigte an, das Verbot in den Sommermonaten verstärkt kontrollieren zu wollen. Verstöße können dort ebenfalls mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Landkreise in Sachsen-Anhalt

Immer mehr Landkreise in Sachsen-Anhalt schränken laut MDR die Wassernutzung aus Seen oder Brunnen ein. Als erster Landkreis hat der Altmarkkreis Salzwedel verboten, zwischen 10 und 19 Uhr verboten mit Wasser aus Brunnen private und öffentliche Gärten, Grünflächen oder Sportanlagen zu gießen. Der Landkreis Harz kündigte Regeln für die Wassernutzung noch für diesen Monat an.

Im Salzlandkreis gilt ein Entnahmeverbot aus oberirdischen Gewässern. Ein Sprecher sagte auf Anfrage des MDR, die entsprechende Allgemeinverfügung von 2022 sei nie aufgehoben worden. Kleingärtner dürfen damit tagsüber kein Grundwasser entnehmen. Auch Wasser aus Flüssen und Seen darf nicht mehr abgepumpt werden. Landwirte können Ausnahmegenehmigungen beantragen.

Aufgrund der sehr niedrigen Wasserstände in den Seen und Flüssen hat der Landkreis Jerichower Land die Wasserentnahme beschränkt. Bis zum 30. September darf kein Wasser aus Gewässern abgepumpt werden. Zwischen 10 und 19 Uhr dürfen Anwohner und Gemeinden öffentliche und private Grün- und Gartenflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Sportanlagen nicht bewässern. Ausnahmen kann es geben.

Auch der Landkreis Stendal verbietet eine Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern und schränkt die Nutzung von Grundwasser ein. Wie die „Volksstimme“ berichtet, tritt die Regelung zum 28. Juni in Kraft und gilt bis zum 30. September. Anwohner dürfen demnach kein Wasser mehr aus oberirdischen Gewässern abpumpen. Die Kreisverwaltung habe darauf hingewiesen, dass nicht nur der Anbau vom Austrocknen bedroht ist, sondern auch in den Gewässern lebende Tiere und Pflanzen.

Zwischen 10 bis 19 Uhr ist es im Kreis Stendal ebenfalls nicht erlaubt, Wasser aus privaten Brunnen und dem öffentlichen Trinkwassernetz zu entnehmen, um öffentliche oder private Grünflächen und Sportanlagen zu bewässern. Sportstätten dürfen nur im Rahmen von Wettkämpfen befeuchtet werden. Nicht von der Einschränkung betroffen sind laut „Volksstimme“ Wasserspiele wie auf dem Stendaler Marktplatz.

Stadt Brandenburg

Auch die Stadt Brandenburg an der Havel hat den Einwohnern die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern durch Pumpen oder Ableiten verboten. Die Allgemeinverfügung tritt am Donnerstag in Kraft und gilt ebenfalls bis zum 30. September. Mit dem Verbot solle dem erheblichen Absinken des Wasserstandes der Seen und Teiche entgegengewirkt werden.

Nach der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre habe laut Mitteilung die „anhaltend warme und trockene Wetterlage erneut in den Fließgewässern (...) zu sehr geringen Durchflüssen geführt“. In einigen Gewässern sei sogar der „ökologisch notwendige Mindestabfluss nicht mehr gegeben“. Da Niederschläge aktuell ausbleiben und die Temperaturen ansteigen, sinke der Grundwasserspiegel stetig.

Zusätzlich zum Verbot der Wasserentnahme aus Oberflächengewässern wird mit der Allgemeinverfügung das Bewässern privater Grün- und Gartenflächen mit Grundwasser auf die Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr begrenzt. „Ausgenommen vom Verbot sind Wasserentnahmen mittels Saugwagen zur Bewässerung von Bäumen und Sträuchern auf öffentlichem Grund.“

Gemeinde Panketal bei Berlin

Auch in der Gemeinde Panketal am Rande Berlins dürfen die Menschen von April bis September zu bestimmten Zeiten ihre Gärten nicht bewässern und Pools befüllen. Wie im vergangenen Jahr gelte das zwischen 17 und 21 Uhr, sagte jüngst Bürgermeister Maximilian Wonke. Eigentlich sollte diese Regelung dafür sorgen, dass das Wasserwerk in Spitzenzeiten nicht überlastet werde. Es habe aber auch dazu geführt, dass der Wasserverbrauch insgesamt gesunken sei, sagte er.

Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat ebenfalls eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Verbrauch von Wasser einschränken soll. Ab Freitag dürfen land- und forstwirtschaftliche Flächen, aber auch private Grünflächen und Gärten sowie Sportanlagen nicht mehr mit Beregnungskanonen oder Rasensprengern uneingeschränkt bewässert werden. „Vor allem bei Sonnenschein verdunstet bei der Beregnung tagsüber eine wesentliche Menge Wasser, noch bevor es am Boden ankommt“, erklärte Martin Riedel von der Unteren Wasserbehörde.

Am sinnvollsten und effizientesten sei die Bewässerung in der Nacht bis in die frühen Morgenstunden, sofern es nicht windig ist. Seit einigen Jahren ist die Grundwasserneubildung im Wendland stark beeinträchtigt. Die trockenen Jahre im Besonderen seit 2018 haben dazu geführt, dass sich die Grundwasserstände nicht wieder signifikant erholen konnten. „Wasser ist die Grundlage allen Lebens, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Wasser zu sparen“, appelliert Landrätin Dagmar Schulz.

Landkreis Kassel in Hessen

Der Landkreis Kassel verbietet Anwohnern und Gemeinden ebenfalls die Wasserentnahme aus Gewässern. Die beiden größeren Flüsse Fulda und Weser seien davon ausgenommen, teilte der Landkreis mit. Wer das Verbot nicht beachtet, kann mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

