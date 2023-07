Hitzealarm in Griechenland: Athen schließt die Akropolis

Athen. Für einen Julitag war es ein ungewohntes Bild: Die Akropolis, das Wahrzeichen der griechischen Hauptstadt Athen, war am Freitagmittag menschenleer. Um Besucher und Bedienstete vor der Hitze zu schützen, hatte das Kulturministerium Anweisung gegeben, die antike Stätte von zwölf bis 17 Uhr zu schließen. Das gilt auch für diesen Samstag.

15.000 bis 18.000 Besucher täglich kommen in den Sommermonaten auf die Akropolis. Schon vor den Kiosken, an denen die Eintrittskarten verkauft werden, bilden sich lange Schlangen. Mitunter stehen die Touristen am Eingang eine Dreiviertelstunde an. Hier unten gibt es wenigstens einige Olivenbäume, die etwas Schatten spenden. Aber der Aufstieg zum Akropolisplateau ist schon bei normalen Sommertemperaturen beschwerlich – erst recht jetzt. Und zwischen den Baudenkmälern dort oben, den Propyläen, dem Erechteion und dem Parthenon, gibt es keinerlei Schatten. Bereits am Donnerstag war eine ausländische Touristin auf der Akropolis wegen der Hitze zusammengebrochen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Behörden rufen zu Schutzmaßnahmen auf

Die Zivilschutzbehörde rief rief die Menschen dazu auf, möglichst nicht ins Freie zu gehen, körperliche Anstrengungen zu meiden, viel Wasser und Fruchtsäfte zu trinken und auf Alkohol zu verzichten. Viele Staatsbedienstete konnten am Freitag vom Homeoffice aus arbeiten. Wer sich dort eine Pizza an den Schreitisch bestellen wollte, hatte allerdings Pech: Auf Anweisung des Arbeitsministeriums durften die Kuriere der Lieferdienste, die mit ihren Mopeds durch das Athener Verkehrsgewühl flitzen, erst ab 17 Uhr arbeiten.

In Athen stiegen die Temperaturen am Freitag auf 42 Grad. Heißester Ort war das mittelgriechische Amfissa mit 45 Grad. In Sparta und Chalkida wurden 44 Grad gemessen. Auch auf den Urlaubsinseln Rhodos, Kos und Kreta stieg das Thermometer über 40 Grad. Kühler war es auf Kykladeninseln wie Mykonos, Paros und Santorin mit rund 33 Grad.

Grund für die Hitzewelle sind heiße Luftmassen aus Nordafrika. Ab Montag sollen Nordwinde die Gluthitze etwas zurückdrängen. Aber für das kommende Wochenende prognostizieren die Meteorologen bereits den nächsten Hitzeschub. Dann werden auf Rhodos, Kreta und Kos sowie in Athen 43 Grad erwartet. In Mittelgriechenland könnten sogar 46 Grad erreicht werden.