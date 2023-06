So schützen andere Länder ihre Bevölkerung bei hohen Temperaturen

Allein 2022 starben in Deutschland rund 4500 Menschen an Hitze. „Das ist keine akzeptable Situation“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag in Berlin. Er möchte die deutsche Bevölkerung in Zukunft vor extremer Hitze schützen und arbeitet deshalb zurzeit an einem bundesweiten Hitzeschutzplan. Bereits in wenigen Wochen soll dieser mit Werkzeugen wie Hitzewarnungen oder Stadtplänen mit „kühlen Orten“ für mehr Sicherheit an heißen Tagen sorgen. Dabei ist er nicht der erste, der auf eine solche Idee kommt – in anderen Ländern wie Frankreich gibt es bereits solche Hitzeschutzpläne. Doch welche Vorkehrungen treffen die anderen Länder gegen immer höhere Temperaturen? Ein Vergleich.

Hitzehotline und Frischeräume in Frankreich

Europäischer Vorreiter beim Thema Hitzeschutz ist Frankreich. Bereits seit 2004 tritt dort alljährlich vom 1. Juni bis zum 15. September ein mehrstufiges Hitzewarnsystem inkraft. Auslöser für das Konzept war, dass dort 2003 im besonders heißen Jahrhundertsommer fast 20.000 Menschen starben.

Herzstück des französischen Warnsystems ist das Telefon. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkundigen sich regelmäßig bei besonders gefährdeten Bürgern und Bürgerinnen nach deren Wohlergehen. Zu ihnen gehören allein lebende oder gesundheitlich geschwächte Senioren, Schwangere, Menschen mit einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit. Die Bevölkerungsgruppen sind in einer entsprechenden Datenbank vermerkt.

Weitere Eckpunkte des französischen Papiers sind Wassertrinkerinnerungen im Radio und Fernsehen sowie gekühlte „Frischeräume“ in den Städten. Menschen ohne Dach über dem Kopf werden mit Wasser versorgt oder zeitweise untergebracht. Bei der höchsten Warnstufe werden Sportveranstaltungen und Open-Air-Termine abgesagt und die Behörden richten Krisenstäbe für Pflegeheime und Kliniken ein.

USA: Reflektierende Dächer und geöffnete Kühlhäuser

In den USA gibt es vor allem in New York Maßnahmen gegen Hitze. Das Problem dort: Die größtenteils aus Beton, Asphalt und Metall bestehenden Oberflächen speichern die Wärme. Deshalb gibt es dort Dächer, welche die Sonnenstrahlen reflektieren und nicht speichern.

Die Idee stammt von der New Yorker Cool-Roof-Initiative. Sie überzeugte viele Bauherren und Bauherrinnen davon, ihre Dächer mit sonnenreflektierender Beschichtung auszustatten und so die lokale Umgebungstemperatur zu senken. Seit 2018 wurden bereits mehr als 450.000 Dachquadratmeter umgerüstet. Das Ergebnis: Untersuchungen der Nasa haben ergeben, dass ein Dach mit reflektierender Farbe bis zu 42 Grad kühler sein kann als ein normales Dach.

Wenn die Temperaturen in New York trotzdem gefährlich hohe Werte annehmen, öffnen in allen Stadtbezirken außerdem Kühlhäuser. Das nächstgelegene können die Bürgerinnen und Bürger über eine Webseite des städtischen Notfallmanagements finden.

In Spanien herrschen in den Sommermonaten schon seit Jahrzehnten Temperaturen von weit über 30 Grad. Die Bevölkerung hat sich damit arrangiert. Sie bleibt in der Mittagszeit in den Gebäuden, die in den Großstädten in den sogenannten Superblocks oft so nah beieinander stehen, dass sie sich gegenseitig Schatten spenden. Erst nach 16 Uhr verlagert sich das Leben auf die Straße.

Hitzehacks für den Sommer An Sommertagen klettert das Thermometer gerne mal über 30 Grad.

Doch bei Temperaturen von mehr als 40 Grad kommt auch die spanische Bevölkerung ans Limit. Die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen möchte Barcelona mit „Klimaunterkünften“ schützen. Die meist in Schulen befindlichen Räume werden dann auf 26 Grad klimatisiert und sollen auch Ruhe- und Wasserbereiche beinhalten. Vom 15. Juni bis 15. September sind mehr als 160 Räume in der ganzen Stadt dafür aktiviert. Sie sollen von etwa 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger innerhalb von nur zehn Minuten zu Fuß erreicht werden können.

Österreich warnt auch Apotheken

In Österreich gibt es seit 2017 einen Hitzeschutzplan. Dieser sieht vor, an extremen Hitzetagen nicht nur Altenheime, Krankenhäuser oder Kindergärten zu informieren, sondern auch Apotheken. Diese werden informiert, welche gesundheitlichen Probleme vermehrt aufkommen könnten, insbesondere in Verbindung mit einer Medikamenteneinnahme.

In Österreich werden auch Apotheken vor den gesundheitlichen Folgen einer Hitzewelle gewarnt. © Quelle: picture alliance / CHROMORANGE

Vier-Stufen-Modell in Großbritannien

Auch in Großbritannien gibt es ein Vier-Stufen-Modell, das die Bevölkerung vor Hitzetagen warnt. Das besondere: Die britischen Medienhäuser sind verpflichtet, die Bevölkerung über entsprechende Schutzmaßnahmen aufzuklären.