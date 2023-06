„Ich mache das für alle, für die dieses Schulsystem nicht geeignet ist“

Jonathan, du bist hochbegabt und wünschst dir anderen Unterricht. Wie soll der aussehen?

Ich wünsche mir eine Form von Hybridunterricht. Das heißt, dass sich Kinder aussuchen können, welche und wie viele Stunden sie in Präsenz und welche sie von zu Hause aus machen. Es geht nicht darum, dass man komplett von zu Hause aus arbeitet. Sondern, dass man auch gewisse Stunden in Präsenz machen muss. Für mich persönlich hat das viele Vorteile, weil ich im Unterricht immer schnell fertig bin und danach nur noch meine Zeit absitze. Wenn ich von zu Hause aus arbeite, kann ich mich beispielsweise in Ruhe mit Mathe beschäftigen, da bin ich gut drin und mich in andere Themen mehr einlesen und recherchieren.

Aber kannst du das sonst nicht?

Na ja. In meiner Schule gibt es zwar Zusatzaufgaben, aber das ist meiner Meinung nach nicht das Wahre. Der Vorteil am hybriden Lernen wäre ja dieser Selbstlernfaktor.

Die Idee ist dir während der Corona-Pandemie gekommen. Wie hast du die Zeit damals erlebt?

Während der Pandemie war das Homeschooling für mich eine wirkliche Erlösung, weil ich effizienter arbeiten konnte. Ich hatte in der Corona-Zeit einen Notenschnitt von 1,1. Als wir dann zum normalen Unterricht zurückgekehrt sind, war das für mich ein großes Problem. Es gab für mich einfach nicht den Sinn wieder hinzugehen, wenn ich doch von zu Hause so gut arbeiten konnte. Und das ging ja nicht nur mir so.

In der Corona-Zeit gab es aber auch viele Kinder, die durch Homeschooling große Bildungslücken und schlechtere Noten bekommen haben. Ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht?

Es wäre ja nicht verpflichtend, würde aber auch Kapazitäten für alle schaffen. Wenn man beispielsweise in Deutsch nicht so gut ist, könnte man das weiterhin im Präsenz machen. Und wenn man in Mathe gut ist, dann lässt es sich vielleicht einfacher von zu Hause aus arbeiten. Ich habe dazu ein Beispiel, wenn ich darf.

„Demütigungen sind im Schulalltag so verankert, dass es vielen gar nicht auffällt" Jeder Erwachsene kennt vermutlich eine Geschichte aus der Schulzeit, die auch nach vielen Jahren noch Wut, Traurigkeit oder Scham auslöst. Oder alles gemeinsam. Demütigungen gehören in vielen Schulen zum Alltag – auch heute noch, obwohl sich die Maßnahmen verändert haben. Begünstigt das System Schule derlei Fehlverhalten durch Lehrkräfte?

Erzähl.

Fritz ist beispielsweise gut in Mathe und in Deutsch nicht so gut. Und Laura kann beides gut. Fritz könnte Mathe von zu Hause und Deutsch weiterhin in Präsenz machen. Laura könnte beides von zu Hause aus machen. Der Vorteil wäre, dass Fritz, der ja nicht so gut in Deutsch ist, mehr Zeit mit der Lehrkraft hätte, weil Laura und andere Schülerinnen von zu Hause aus arbeiten. Außerdem bin ich mir sicher, dass das hybride Lernen auch gut für Mobbingopfer, Menschen mit ADHS oder Autismus ist. Viele von ihnen schaffen den kompletten Schulalltag nicht. Die volle Stundenanzahl vor Ort ist für viele eine Belastung.

Und wer soll aus deiner Sicht entscheiden, wer zu Hause bleiben darf und wer nicht?

Das Kind natürlich. Wenn das Kind merkt, dass es gut in Mathe ist und von zu Hause aus lernen will, dann kann es in Absprache mit Lehrkräften und Eltern entscheiden. Und wenn dann alle einstimmig dafür sind, dann kann das klappen. Meine Idee wäre, dass die Kinder quartalsweise wählen können. Und wenn die Noten schlechter werden, sie wieder zu mehr Präsenzunterricht zurückkommen.

Jonathan Bork mit André Kuper (M., Landtagspräsident NRW) und Christian Beckmann (Landeselternkonferenz NRW). © Quelle: Jonathan Bork

Meinst du nicht, dass dein Anliegen schon sehr individuell ist? Mit einem IQ von 145 bist du nicht sonderlich repräsentativ für Kinder in deinem Alter.

Nach meiner schriftlichen Stellungnahme im Landtag haben sich viele Elternverbände, Stiftungen, Familien mit Kindern, die unter Mobbing leiden, ADHS oder Autismus haben, bei mir gemeldet. Sie wollen mich unterstützen. Auch mit verschiedenen Professoren und Bildungsexperten habe ich Kontakt. Auch sie unterstützen mein Anliegen. Auf einem Bildungsfestival in Berlin hatte ich bei der Vorstellung meines Themas knapp 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das kommt ja nicht von ungefähr.

Du hast dich mit deinem Anliegen an die Politik in Nordrhein-Westfalen gewandt, wo du zur Schule gehst. Hast du dich von den Politikern ernst genommen gefühlt?

Ich habe gemerkt, dass manche komisch reagiert haben, weil ich erst elf bin. Das war aber nur selten. Meistens habe ich mich ernst genommen gefühlt. Wenn sie Gespräche mit mir geführt haben, haben viele von ihnen verstanden, dass meine Idee sinnvoll ist.

Ich will einfach ganz normal zur Schule gehen, auch wegen meiner Freunde. Jonathan Bork, Schüler aus NRW

Aber hast du das Gefühl, dass sich dadurch etwas ändert?

Vorangehen tut es auf jeden Fall. Ich habe im März angefangen über meine Idee zu sprechen, E-Mails zu versenden. Ich merke, dass die Politik Interesse an einer Veränderung hat. Und ich hoffe, dass ich auch Frau Feller überzeugen kann, wir wollen uns darüber unterhalten.

Du hast also schon die Hoffnung, dass dein Vorschlag akzeptiert wird und sich was im Schulsystem in NRW verändert.

Ja, die Hoffnung habe ich. Und die Zeichen stehen gut. Ich bin nicht wirklich auf Leute gestoßen, die nach einer ausführlichen Erklärung gesagt haben, dass das Quatsch ist. Ich verstehe natürlich, dass Gesetze Zeit brauchen. Aber meine Idee kostet nicht viel Geld, ist letzten Endes nicht schwer umzusetzen und bringt trotzdem viele Vorteile mit sich. Zum Thema Lehrkräftemangel hat zum Beispiel auch die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hybriden Unterricht vorgeschlagen.

„Das deutsche Schulsystem ist wie ein Puzzle und die Kinder sind die Puzzleteile“

Wäre die einfachste Lösung nicht einfach ein Schulwechsel oder eine Klasse zu überspringen?

Ich will einfach ganz normal zur Schule gehen, auch wegen meiner Freunde. Online- und andere Schulen sind zwar auch gut, aber sie arbeiten auch mit einem sonst normalen Konzept. Wir brauchen eine Mischform. Davon profitieren auch Kinder, die kurzfristig erkranken, weil das Material immer zur Verfügung stehen muss. Man muss insgesamt nachbessern.

Meinst du damit, dass das deutsche Schulsystem das Problem ist?

Ja. Man kann sich das so vorstellen: Das deutsche Schulsystem ist wie ein Puzzle und die Kinder sind die Puzzleteile. Und diese Kinder, diese Puzzleteile, werden in dieses Puzzle hineingepresst – egal ob sie da hineinpassen oder nicht. Der hybride Unterricht wäre eine wirkliche Inklusion, weil jedes Puzzleteil besser passen würde. Denn so kann jedes Kind lernen, wie es für am besten ist.

Und was machst du, wenn sich nichts ändert und es keine Gesetzesänderung gibt?

Dann sehe ich die Schule wie ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es in meiner Klassengemeinschaft schön, auf der anderen Seite habe ich viele Fächer, in denen ich schneller fertig bin und meine Zeit absitze. Die Mails der Familien und der Zuspruch motiviert mich, immer weiter zu machen. Es ist derzeit quasi unmöglich, dass sich nichts ändert. Bildung ist aktuell DAS Thema. Lehrkräftemangel, Digitalisierung, fehlende Inklusion etc., das sind alles Themen, die nicht mehr ignoriert werden können.

Es ist aber doch eher wahrscheinlich, dass alles beim Alten bleibt.

Ich bin ein Mensch, der Sachen gerne mit allen Fakten betrachtet. Natürlich denke ich auch daran, dass es nicht funktioniert. Es ist mir einfach schon sehr wichtig, dass der hybride Unterricht durchgesetzt wird. Natürlich ist mein Gedanke nicht komplett altruistisch. Ich mache das auch für mich, aber auch für viele Kinder mit ADHS, Autismus, Mobbingopfer oder andere Hochbegabte. Für alle, für die dieses Schulsystem einfach nicht geeignet ist. Ich werde ein Nein nicht akzeptieren und die Erwachseneninitiativen, die gerade Bildungsproteste organisieren, unterstützen aktuell auch eine Veränderung. So wie es gerade ist, kann und darf es nicht bleiben.