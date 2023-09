Wassermassen: Tote und Vermisste in Guatemala und Mexiko

Bekannt aus der US-Krimiserie „Navy CIS“

Schauspieler David McCallum mit 90 Jahren gestorben

Er wurde einst als Gerichtsmediziner in der US-Krimiserie “Navy CIS” bekannt. Jetzt ist der gebürtige Schotte in einem New Yorker Krankenhaus verstorben. McCallum wurde 90 Jahre alt.