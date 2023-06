﻿Hochwasserschutz an der Ostsee: So sicher sind die Deiche auf Fehmarn

Kostenfrei bis 13:30 Uhr lesen

„Alle Deiche sind wehrhaft“

Deiche sind an der Ostsee der wichtigste Schutz vor Sturmfluten und Hochwasser. Doch immer wieder kommt es zu Schäden an den Bauwerken. Wie es auf Fehmarn und in den umliegenden Orten bestellt ist, wo erhöht werden muss und was dem Küstenschutz zu schaffen macht.