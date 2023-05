Neun Verletzte bei Schüssen in US-Stadt Hollywood

Hollywood. Bei Schüssen in Hollywood im US-Staat Florida sind neun Menschen verletzt worden. Mehrere der Opfer im für seine Atlantikstrände bekannten Viertel Hollywood Beach unweit der Großstadt Miami wurden in ein Kinderkrankenhaus gebracht, wie Polizeisprecherin Deanna Bettineschi sagte. Bei den Opfern handele es sich um sechs Erwachsene und drei Kinder, sagte die Memorial-Healthcare-System-Sprecherin Yanet Obarrio Sanchez. Alle seien in stabilem Zustand.

Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen

Menschen ergriffen bei der Tat am Memorial Day am Montagabend (Ortszeit) panisch die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kam es im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen zu den Schüssen. Eine verdächtige Person wurde festgenommen, nach einer weiteren wurde zunächst gefahndet.

RND/AP