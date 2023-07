Berliner „Barbie“-Premiere ohne Margot Robbie und Ryan Gosling

Berlin. Der rote Teppich am Potsdamer Platz ist schon ausgerollt: Am Sonnabend sollten Margot Robbie und Ryan Gosling darüber spazieren, zwei der heißesten Stars, die Hollywood momentan aufzubieten hat. Im Kinofilm „Barbie“ sind sie als eben jene berühmte Plastikpuppe und deren blondierter Begleiter Ken zu sehen. Nach ersten Berichten machen die beiden ihre quietschbunte Sache bravourös.

Doch mit dem Besuch aus Hollywood wird es nichts: Zwei Monate nach den Drehbuchautoren sind nun auch die Filmschauspielerinnen und -Schauspieler in den USA in den Streik getreten. Die geplante Deutschland-Premiere von „Barbie“ findet deshalb ohne US-Besuch statt. Zur Kernarbeit von Hollywoodpersonal gehört es nun mal, sich auf roten Teppichen zu zeigen.

Nun wird sich allein deutsche Prominenz von Karoline Herfurth über Hannah Herzsprung, Tom Schilling, Devid Striesow biw Katja von Garnier in der Berliner Premiere vergnügen. Wenn sie denn ohne die eigentlichen Protagonisten noch Lust darauf haben.

Schauspielgewerkschaft ruft zum Streik auf

Berlin wäre die letzte Station des „Barbie“-Teams nach Auftritten in Mexiko, USA (Los Angeles), Kanada, Australien, Korea, Japan und England gewesen. Eine Hundert-Millionen-Investition wie der „Barbie“-Film muss global vermarktet werden. Dafür fliegt ein Kinoteam schon mal in ein paar Tagen rund um den Globus. Die Berlin-Absage lässt zumindest schon mal erahnen, welche ökonomischen Risiken für die US-Filmbranche mit dem doppelten Streik verbunden sind.

Gut bezahlte Stars mit einer Millionengage hätten zwar keinen Grund zu streiken. Aber sie zeigen Solidariät mit den Forderungen der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild nach höheren Honoraren in Inflationszeiten und besseren Vergügungsbedingungen besonders bei den Streamingdiensten. Meryl Streep, Jennifer Lawrence und Ben Stiller etwa haben das bereits getan.

Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA hatte zuvor zum Streik aufgerufen, der offiziell am Freitag um 00.01 Uhr Ortszeit in Los Angeles (09.01 MESZ) begann. Die Darsteller fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche.

Am Kinostart kommende Woche ändert das nichts: Barbie und Ken verlassen auf deutschen Leinwänden vom 20. Juli an in „Barbie“ ihre Plastikwelt und mischen sich unter uns Menschen.

Bundesverband Schauspiel: Volle Solidarität mit US-Schauspielerstreik

Der Bundesverband Schauspiel unterstützt den Streik der US-Schauspielergewerkschaft. „Von uns bekommen sie volle Solidarität. In der deutschen Branche haben wir dieselben Probleme“, sagte das Vorstandsmitglied Hans-Werner Meyer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA hatte zuvor zum Streik aufgerufen. Die Darsteller fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche. Der Bundesverband Schauspiel vertritt nach eigenen Angaben die berufsständischen sowie die gewerkschaftlichen Interessen der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland.

Die Lage sei in der deutschen Schauspielbranche jedoch noch nicht so zugespitzt. Derzeit gebe es noch auf allen Ebenen Verhandlungen. „Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir streiken müssten.“ Generell sei die in Berlin ansässige Gewerkschaft aber fähig, in den Arbeitskampf zu gehen: „Auch in Deutschland steigt die Unzufriedenheit mit den Gehältern“, so Meyer. Das habe multiple Ursachen: Einerseits spürten auch die hiesigen Schauspielerinnen und Schauspieler die Inflation. Und andererseits stünden nicht nur viele Streamingdienste massiv unter Druck. „Die Öffentlich-Rechtlichen sparen beim Fernsehen und produzieren stattdessen für die Mediathek“, sagte Meyer.

Ebenso wie die US-Schauspielgewerkschaft kritiert Meyer die bislang fehlende Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI). Das verweigerten die Studios bislang. „Das betrifft unser aller Zukunft und birgt am meisten Konfliktpotenzial“, sagt Meyer. Das Problem sei, dass KI mit urheberrechtlich geschütztem Material gefüttert werde, für das die Kreativen keine Vergütung erhielten. Im Umkehrschluss mache das die Urheber überflüssig, so Meyer. Auf dem Markt gebe es bereits Software, die etwa Synchron- oder Hörbuchstimmen imitieren könne. „Wie sehr das Schauspielerinnen und Schauspieler betreffen wird, ist noch unklar, aber die Sorge ist ganz real.“

