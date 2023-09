﻿Knutschen im Palast der Republik: Wie war es, als Homosexueller in der DDR zu leben?

Schwul oder lesbisch sein – in der sozialistischen DDR war das nicht denkbar. Jirka Witschak aus Potsdam erinnert sich im Interview an Unterricht über „Homosexualität und andere Krankheiten“ und sein eigenes Coming-out kurz vor der Wende.

Potsdam. Homosexualität im Osten – das war lange ein Tabuthema. Das Potsdam-Museum will queeres Leben in der DDR von 1949 bis 1989 beleuchten und sucht dafür Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Jirka Witschak, der als Mitglied des Vereins Katte e.V. an dem Projekt mitarbeitet, ist einer. Im Interview erzählt der Potsdamer, wie er sein Coming-out kurz vor dem Fall der Mauer im Herbst 1989 erlebte – und was es bedeutete, im Sozialismus schwul zu sein.