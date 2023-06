Elf Menschen bei Angriff in Billardhalle in Honduras getötet

Tegucigalpa. Bei einem Schusswaffenangriff in einer Billardhalle im Norden von Honduras sind am Samstagabend (Ortszeit) elf Menschen getötet worden. Unter den Opfern in der Stadt Choloma in der Region Cortés waren zehn Männer und eine Frau. Ein Polizeisprecher bestätigte den Angriff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Präsidentin Xiomara Castro ordnete nach der Tat Sicherheitsmaßnahmen an, darunter Ausgangssperren in der betroffenen Gegend. Zuletzt hatte es in Honduras Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit Drogenhandel gegeben.

Am Donnerstag waren in einer Bäckerei in der Stadt San Pedro Sula drei Menschen getötet worden. Am Dienstag hatten Bandenmitglieder in einem Frauengefängnis in Tamara nördlich von Tegucigalpa 46 Insassinnen getötet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Castro verwies bei der Bekanntgabe der Sicherheitsmaßnahmen am Sonntag auf San Pedro Sula und Choloma. Sie sprach von einem „Terrorangriff“ von Auftragnehmern, die für Drogenbosse aktiv seien. In Choloma soll es eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 4 Uhr geben, in San Pedro Sula soll die Ausgangssperre am 4. Juli beginnen.

RND/AP