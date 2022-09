An vielen Hornbach-Filialen fehlen mehrere Buchstaben. Im Netz sucht der Baumarkt nach Hinweisen, die Polizei scheint aber nicht alarmiert. Internet-Nutzer vermuten einen Marketing-Gag. Will der Baumarkt eine Straftat vortäuschen, ohne sich selbst strafbar zu machen?

Der Baumarktkette Hornbach gehen vielerorts die Buchstaben aus. Unbekannte sollen in den vergangenen Tagen an einigen Filialen Buchstaben von der Fassade gestohlen haben – meldet Hornbach und bittet im Netz um Mithilfe: Nutzer könnten sich an eine E-Mail-Adresse des Baumarkts wenden, wenn sie Hinweise zum mysteriösen Verschwinden der weißen oder orangenen Letter hätten. Nutzer zeigten sich zuletzt skeptisch. Steckt hinter dem Buchstaben-Klau vielleicht nur ein Marketing-Gag?

Zuerst berichteten mehrere Medien über eine mögliche Marketing-Aktion des Baumarkts. So seien laut Hornbach etwa in München, Berlin-Marzahn oder Binzen Buchstaben von den Filialen gestohlen worden. Informationen der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) zufolge habe Hornbach den Buchstaben-Klau allerdings noch nicht zur Anzeige gebracht, obwohl es sich um eine Straftat handelt. „Das hören wir zum ersten Mal“, wird eine eine Sprecherin der Münchner Polizei zitiert. Aus Binzen, nahe Freiburg, heißt es: „Uns liegt keine Anzeige vor.“

Das wäre im Falle eines Marketing-Gags auch illegal: Das Vortäuschen einer Straftat steht laut Strafgesetzbuch unter Strafe. Einen Diebstahl, den es gar nicht gibt, bei der Polizei anzuzeigen, könnte sogar mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren enden.

Belastende Videoaufnahmen

Steckt Hornbach also selber hinter den fehlenden Buchstaben? Eine Drohnenaufnahme der Schweizer Zeitung „Nau.ch“ zeigt am Mittwoch die fehlenden Buchstaben einer Hornbach-Filiale - ausgerechnet auf dem Dach des Baumarkts im Schweizer Ort Affoltern am Albis. Nutzer, die Hornbach im Netz auf die Drohen-Bilder hinweisen, scheinen indes unerwünscht: Auf Twitter wurden die Drohnen-Hinweise vom Social-Media-Team zuletzt einfach ausgeblendet.

Die Vorwürfe von vielen Internet-Nutzern streitet Hornbach zuletzt vehement ab: „Dazu ist uns nichts bekannt“, schrieb die Baumarktkette am Freitag auf Facebook auf die Kritik eines Nutzers. Am Freitag veröffentlichte Hornbach eine Videoaufnahme, die zeigt, wie sechs Unbekannte ein „O“ von der Filiale über eine Straße rollen. Als „Diebstahl“ betitelt der Baumarkt das Video allerdings nicht. Knapp zwei Stunden später taucht das „O“ auf dem Online-Marktplatz plötzlich Ebay auf – Preis auf Verhandlungsbasis.

Die Internet-Nutzer sehen in dem Buchstaben-Klau einen Marketing-Gag. Warum Hornbach seine Kunden in die Irre führen sollte, bleibt allerdings unklar.

