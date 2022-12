﻿Warum Felix Adlon nicht länger nur Gast im Berliner Luxushotel sein will

Lebensabend in Tierasyl Lebensabend in Tierasyl

Letzter gefangener Bär Albaniens kommt frei

„Mark“ wurde 20 Jahre lang in einem Restaurant der albanischen Hauptstadt Tirana in einem 120 Quadratmeter großen Käfig gehalten. Jetzt soll der letzte in Gefangenschaft gehaltenen Braunbär Albaniens in ein Tierreservat in Österreich gebracht werden.