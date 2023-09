Traditionell feiert auch die Politprominenz auf dem Oktoberfest, das ist auch in diesem Jahr nicht anders: Zum Fassanstich kamen unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), SPD‑Bundeschef Lars Klingbeil und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Viele Augen richteten sich allerdings auf einen Politiker, der zuletzt wegen der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt bundesweit die Schlagzeilen beherrschte: Freie‑Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Und nicht jeder war offenbar glücklich über die Teilnahme des 52‑Jährigen.

Nach Informationen der Münchner „Abendzeitung“ (AZ) hatte Aiwanger seine Teilnahme am Fassanstich im Festzelt Schottenhamel erst am Freitag kurzfristig zugesagt. Am Samstag saß der bayerische Wirtschafts­minister dem Bericht zufolge dann nicht am Tisch von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, sondern ihm sei vom Protokollamt der Stadt ein Platz an einem CSU‑Tisch zugewiesen worden. Das gefiel offenbar nicht allen: Münchens Kommunalreferentin Kristina Frank sei sofort nach dessen Eintreffen aufgestanden – wegen Aiwanger, wie sie laut „AZ“ sagte.

Hubert Aiwanger eröffnet die Wiesn-Saison in Bodos Cafézelt und schenkt Wein aus. © Quelle: Britta Schultejans/dpa

Auf die Frage, ob es ihn störe, dass auch CSUler nicht bei ihm sitzen und nicht mit ihm anstoßen wollten, sagte der Freie‑Wähler-Chef der Zeitung: „Ich zwinge niemanden, neben mir zu sitzen. Von der CSU sei er schon in den vergangenen Jahren nichts anderes gewohnt. „Die hat uns früher auch schon gemieden. Das ist eher ein Zweckbündnis“, so Aiwanger.

Grünen-Politikerin: „Nächstes Jahr pack ich mir ’nen ‚Nazi raus‘-Button ans Dirndl.“

Offensichtlich wenig Begeisterung zeigte auch die Münchner Grünen-Stadträtin Laura Sophie Dornheim für die Wiesn-Teilnahme von Hubert Aiwanger. Sie postete am Samstagnachmittag ein Selfie aus einem Festzelt bei Instagram, im Hintergrund war der Freie-Wähler-Chef zu sehen. Dazu schrieb die 39‑Jährige: Nächstes Jahr pack ich mir ’nen ‚Nazi raus‘-Button ans Dirndl.“ Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte sie zu dem Post: „Das dürfen Sie interpretieren.“

Grünen-Stadträtin Laura Sophie Dornheim postete ein Selfie, auf dem Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger im Hintergrund zu sehen war. © Quelle: Instagram/Screenshot

Aiwanger selbst gab sich gelassen angesichts der Vorfälle, als ausgegrenzt fühlt er sich offenbar nicht: „Die normale Bevölkerung will mit mir Selfies“, sagte er der „Abendzeitung“. Er habe noch nie so viele Fotos machen müssen. „Ich bin draußen kaum durchgekommen.“

Aiwanger war in den vergangenen Wochen in die Schusslinie geraten, nachdem bekannt geworden war, dass er in seiner Zeit als Gymnasiast ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schultasche mit sich geführt hatte. Aiwanger bestreitet die Autorenschaft für die Hetzschrift, bekannt dazu hat sich sein Bruder.

