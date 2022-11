Hurrikan „Lisa“ erreicht Küste von Belize

Kochsalz statt Corona-Impfstoff gespritzt: Krankenschwester bestreitet politische Motivation

Der erste Tag in einem Prozess um möglicherweise unwirksame Corona-Impfungen in Niedersachsen hat mehr Fragen als Antworten gebracht. Hat die Angeklagte 15 manipulierte Spritzen in einem Impfzentrum aufgezogen? Und war sie Impfgegnerin?