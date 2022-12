﻿Nach Zugunglück: ICE-Strecke zwischen Hannover und Berlin wieder frei

Am 13. und 14. Dezember

Bad Bramstedt: Behinderungen durch einspurige Verkehrsführung im Liethberg

Wegen Straßenarbeiten kommt es in der Straße Liethberg in Bad Bramstedt nächste Woche voraussichtlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Am 13. und 14. Dezember wird der Verkehr dort einspurig sein.