Schulweg-Attacke: Tatverdächtiger vernommen - Strobl und türkischer Botschafter besuchen Tatort

Baden-Württemberg, Illerkirchberg: Kerzen und Blumen stehen an einem Tatort, an dem am Tag zuvor zwei Mädchen von einem Mann mit einem Messer angegriffen wurden (06.12.2022).

Illerkirchberg. Nach dem Angriff auf zwei Schülerinnen in Illerkirchberg haben die Ermittler den 27-jährigen Tatverdächtigen vernommen. Angaben zur Sache habe er aber nicht gemacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der Mann sei nach wie vor mit erheblichen Verletzungen unter polizeilicher Bewachung im Krankenhaus und stundenlang operiert worden. Ein Polizeisprecher hatte zuvor gesagt, er habe sich vermutlich mit dem Messer verletzt.

Verminderte oder ausgeschlossene Schuldfähigkeit?

Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit, ob sie Haftbefehl beantragt oder ob es Anhaltspunkte für verminderte oder ausgeschlossene Schuldfähigkeit gibt, was gegebenenfalls eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nach sich ziehen würde. Dafür brauche es aber zunächst ein Kurzgutachten, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Mann aus Eritrea hatte am Montag nach bisherigen Erkenntnissen zwei Schülerinnen auf der Straße vermutlich mit einem Messer angegriffen. Eine 14-Jährige musste noch am Tatort wiederbelebt werden, bevor sie in eine Klinik gebracht wurde. Dort starb sie Stunden später.

So geht es dem überlebenden Mädchen

Das zweite angegriffene Mädchen habe seine Wissens nach die Nacht im Krankenhaus verbracht und sei medizinisch soweit versorgt, sagte der Sprecher weiter. Die 13-Jährige sei so schwer verletzt worden, dass in ihrem Fall gegebenenfalls auch der Verdacht des versuchten Mordes im Raum stehe. Ihre psychische Verfassung sei schwer zu beurteilen, es habe das Angebot einer Notfallseelsorge gegeben.

Strobl und türkischer Botschafter besuchen Tatort in Illerkirchberg

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) will gemeinsam mit dem türkischen Botschafter Ahmet Basar Sen am Dienstag den Tatort in Illerkirchberg besuchen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen. Das getötete Mädchen habe die deutsche Staatsbürgerschaft besessen und einen türkischen Migrationshintergrund, hieß es aus dem Innenministerium. Der Botschafter reise extra aus Berlin mit dem Flugzeug an.

Um 12.30 Uhr wollten sich der Botschafter und Strobl mit dem örtlichen Bürgermeister im Rathaus vor Ort treffen, sich danach zu einer Gedenkminute am Tatort versammeln.

Gedenkminute im Kabinett für Opfer von Schulweg-Angriff

Das grün-schwarze Kabinett hat der Opfer der Gewalttat von Illerkichberg gedacht. Innenminister Thomas Strobl habe dem Kabinett von dem Vorfall und dem Stand der Ermittlungen berichtet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der Sitzung am Dienstag. Der CDU-Politiker habe seine Kabinettskollegen um einen Augenblick des Gedenkens gebeten.

RND/dpa