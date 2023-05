﻿Unterwegs mit einer Jägerin: „Mann-Frau-Trennung wird in allen Lebensbereichen aufgeweicht“

Die Jagd reizt immer mehr Frauen. Warum, fragen sich manche. Wir waren unterwegs mit einer Jägerin aus Lübeck und haben einiges erfahren über die Aufgabe des Jägers in der Kulturlandschaft, Fleisch, das „wirklich Bio“ ist, sowie das Bild von der Jagd in der Gesellschaft.

Lübeck. Eine Handvoll Kühe macht der Jägerin einen Strich durch die Rechnung. An diesem Maiabend fällt kein Schuss vom Hochsitz namens „Bonanza“, der auf Wiesen und Knicks ausgerichtet ist. Käme Rehwild von der Seite angelaufen, wäre es generell möglich, mit entsprechendem Abstand zu schießen, obwohl die Kühe auf der dunkelgrünen Wiese stehen. „Die sind nicht so leicht zu erschrecken“, sagt Maren Paustian, in deren Jagdrevier die Tiere gerade grasen.