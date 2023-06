Immer mehr Kirchenaustritte: Sind Arbeitsplätze und Ehrenamt in Gefahr?

Hannover. Die schlechten Nachrichten für die katholische Kirche in Deutschland reißen nicht ab: Zu Beginn der Woche gab es eine Razzia beim Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, am Mittwoch teilte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) mit, dass 2022 so viele Menschen wie noch nie aus der Kirche ausgetreten sind. Mehr als eine halbe Million hat sich im vergangenen Jahr für den Austritt entschieden. Eine ähnliche Tendenz gibt es bei der evangelischen Kirche. 2022 registrierte sie rund 380.000 Austritte. Was für die Kirche unschön ist, weil die Zahlen als öffentliches Misstrauensvotum verstanden werden müssen, hat auch Folgen, die weit über das Image der Religionsgemeinschaften hinausgeht.

In erster Linie hat der Austritt individuelle Auswirkungen: auf der einen Seite für den Geldbeutel, weil die zu zahlende Kirchensteuer wegfällt. Auf der anderen Seite hat die Entscheidung Konsequenzen für bestimmte Lebensbereiche. Eine kirchliche Hochzeit ist dann nicht mehr möglich, wenn im Einzelfall nicht anders entschieden wird. Auch eine Trauerfeier und Beerdigung ist dann nicht mehr im kirchlichen Rahmen möglich. Die DBK beschreibt das mit harten Worten: „Es kann Ihnen das kirchliche Begräbnis verweigert werden, wenn Sie vor dem Tod kein Zeichen der Umkehr und der Reue gezeigt haben.“

Die Austrittswelle wirkt aber auch auf die Gesellschaft insgesamt. Denn mit jedem, der der Glaubensgemeinschafen den Rücken kehrt, geht den Kirchen eine Einnahmequelle verloren. Hinzu kommt, dass tendenziell mehr Mitglieder sterben als nachkommen. In Summe können so finanzielle Löcher entstehen, die sich nur mit Einsparungen stopfen lassen.

Reicht die Kirchensteuer noch für Kitas?

Die Leidtragenden könnten die Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft sein: zum Beispiel Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Heime für Menschen mit Behinderung. Zwar werden diese ähnlich wie beispielsweise Einrichtungen des Paritätischen Wohlfahrtsverband größtenteils vom Staat finanziert. Aber die verbleibenden Anteile kosten trotzdem viel Geld. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gibt rund 3 Milliarden Euro pro Jahr für Kindertagesstätten aus. Das entspricht mehr als der Hälfte der Kirchensteuereinnahmen.

„Mit der steigenden Zahl der Kirchenaustritte werden diese Einrichtungen nicht sofort wegbrechen, denn nach wie vor kommt viele Geld in die Kassen“, betont der Religionssoziologe Detlef Pollack allerdings. In den vergangenen Jahren sind trotz sinkender Mitgliederzahlen die Steuereinnahmen der Kirchen gestiegen. Das liegt daran, dass die Kirchensteuer auf die Einkommensteuer geschlagen wird. Steigen die Einnahmen aus letzterer – wie in den meisten vergangenen Jahren – steigen auch die Einnahmen für die Kirchen.

Dennoch ist nicht sicher, dass dieser Trend anhält und die Steuerausfälle durch schwindende Mitgliederzahlen wettmacht. „Auf Dauer werden die Kirchen einen Teil ihrer Einrichtungen schließen müssen“, glaubt Pollack. „Ich denke nicht, dass der Staat das auffängt.“ Da die Kirchen Träger von rund 50 Prozent der deutschen Kindertagesstätten in Deutschland sind, könnte der Mangel an Kita-Plätzen noch verstärkt werden. Außerdem könnten die Kirchen ihren Status als zweitgrößer Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst einbüßen. Aktuell sind bei den Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie 1,8 Millionen Menschen beschäftigt.

Während diese Arbeitsplätze über die staatlichen Zuschüsse noch relativ sicher sind, könnten die Einschnitte bei zum Beispiel bei Pastoren und Pastorinnen, Gemeindepädagoginnen und -pädagogen, sowie Organistinnen und Organisten deutlich größer sein. Religionssoziologe Pollack findet das bedenklich: „Auf den ersten Blick dienen diese Gruppen nur kirchlichen Interessen. Aber auch sie üben wichtige Dienste am Menschen aus.“

Weniger Ehrenamt und Vertrauen

Neben den konkreten Einschnitten untersucht die Religionssoziologie auch allgemeinere Auswirkungen von Kirchenaustritten auf die Gesellschaft. „Wir können sehen, dass Kirchenmitglieder sich im Schnitt mehr ehrenamtlich engagieren als Konfessionslose“, berichtet Pollack. „Wenn in Deutschland die Zahl der Mitglieder zurückgeht, wird es also voraussichtlich auch weniger Ehrenamt geben.“ Ein ähnlicher Zusammenhang sei beim Vertrauen in Institutionen zu beobachten, erklärt Pollack: „Wer in der Kirche ist, vertraut zum Beispiel eher auf die Arbeit des Bundestags als Konfessionslose.“

Da die Unterschiede aber eher klein seien, werde man keine riesigen Einbrüche in diesen Bereichen sehen. „Den Anspruch, dass die Kirchen essenziell für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind, vertreten die Kirchen ohnehin schon lange nicht mehr. Das war im 19. Jahrhundert noch so, aber diese Zeiten sind vorbei“, sagt Pollack.

Allerdings glaubt er, dass es kulturelle Einschnitte geben werde: „Viele Menschen fehlt bereits jetzt das Wissen, was zum Beispiele bestimmte Symbole bedeuten und welche Kirchenlieder es gibt.“ Die hohen Werte für derjenigen, die Deutschland als Land mit christlichen Wurzeln beschreiben – im Westen rund 60, im Osten rund 50 Prozent – würden zukünftig fallen. Ein allgemeines Brauchtum werde aber möglicherweise Bestand haben, erklärt Pollack: „Im Osten ist es zu Weihnachten schon jetzt so, dass mehr Menschen in die Kirche gehen als es dort Mitglieder gibt.“