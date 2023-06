In den USA wird aus Speiseresten Eis oder Pizza

Los Gatos. Die Eisdielen von Tyler Malek bieten Geschmacksrichtungen mit besonderen Geschichten: Wer eine Kugel der Sorte Zitronencreme schleckt, konsumiert dabei unter anderem Molkereste aus der Joghurtproduktion; bei der Sorte Schoko-Gerstenmilch sind Abfallstoffe von Bierbrauern verarbeitet; eine Version von Stracciatella enthält Kakaopulpe, die bei der Herstellung von Schokolade übrig bleibt und bisher sonst kaum verwertet wird.

Malek ist längst nicht der Einzige, der auf kulinarische Kreationen setzt, die auf Zutaten basieren, die normalerweise in der Tonne landen. Wo andere „food waste“ sehen, also Nahrungsmittelabfälle, sieht der Unternehmer aus Portland im US-Staat Oregon „wasted food“, also eine Verschwendung von Nahrungsmitteln. Es sei an der Zeit, diese Verschwendung zu begrenzen, sagt der Chef der Eisdielen-Kette Salt & Straw.

Neuer Trend: Upcycling

Upcycling heißt der Trend, durch den ausgediente Gegenstände eine zweite Verwendung bekommen, und der langsam auch in der US-Lebensmittelbranche Fuß fasst. Viele Unternehmen, die sich anschließen, reagieren dabei auf neue Anforderungen von Konsumenten.

Amerikaner verbringen deutlich mehr Zeit als noch vor wenigen Jahren damit, im Supermarkt vor dem Kauf eines Produkts die Etiketten auf den Verpackungen zu lesen. Auch beim Restaurant-Besuch wird zunehmend darauf geachtet, woher die Zutaten eines Gerichts stammen und wie es um deren Umwelt- und Klimabilanz bestellt ist.

Bislang werden allein in den USA jedes Jahr mehr als 31 Millionen Tonnen Nahrungsmittel weggeworfen. Das entspricht etwa 40 Prozent der landesweit hergestellten Lebensmittel. Und laut Angaben der Organisation Upcycled Food Association verursacht die enorme Verschwendung der nationalen Wirtschaft Kosten in Höhe von mehr als 200 Milliarden Dollar (185 Milliarden Euro).

Eine „Wiederverwertung“ von Nahrung erfolgt inzwischen etwa in Kuchenbackmischungen und Veggie-Chips oder in Naturkostläden. Als Zutaten dienen mitunter Obst und Gemüse, das zwar uneingeschränkt genießbar ist, das von vielen Restaurants und Supermärkten aber abgelehnt wird, weil Form oder Farbe von bestimmten Normen abweichen.

Die Upcycled Food Association vergibt auf dem amerikanischen Markt ein Siegel, das Verbrauchern bei der Orientierung helfen soll. Auf Produkten, in denen nach bestimmten Kriterien upgecycelte Zutaten enthalten sind, darf ein Logo mit dem Schriftzug „Upcycling Certified“ prangen. Auch die besonderen Eissorten von Salt & Straw sind auf diese Art gekennzeichnet.

450 Produkte tragen Siegel

Nach Angaben der Organisation waren noch im Jahr 2021 nur etwa 30 Produkte zertifiziert. Inzwischen tragen schon etwa 450 Produkte das Siegel. In vielen Fällen würden Lebensmittel innerhalb unserer Lieferketten nur deswegen weggeschmissen, weil sie bestimmten veralteten kosmetischen Standards nicht entsprächen, sagt Angie Crone, die die Organisation leitet. Wenn Kunden nun das Siegel „Upcycling Certified“ sähen, könnten sie davon ausgehen, dass der Hersteller des Produkts zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung beitrage.

Zu finden ist das Siegel auch auf allen Produkten des im kalifornischen Oakland ansässigen Unternehmens Renewal Mill. Dieses verwertet Sojapülpe, das Fruchtfleisch, das bei der Herstellung von Sojamilch übrig bleibt. „Wir verarbeiten dies zu einem ballaststoffreichen, glutenfreien Mehl namens Okara-Mehl“, sagt Caroline Cotto, Mitgründerin des Unternehmens. „Und dann verwenden wir dieses Mehl, um Dinge wie Backmischungen und verzehrfertige Kekse herzustellen.“

Das besondere Mehl von Renewal Mill wird inzwischen auch von der Eisdielen-Kette von Malek genutzt – in einer neuen Sorte mit dem Namen „Salted Caramel & Okara Cupcakes“.

Nicht weit von Oakland entfernt, in San Francisco, hat sich ein auf Pizza und Wein spezialisiertes Restaurant dem Upcycling-Trend verschrieben. Gäste in „Shuggie's Trash Pie“ bekommen etwa unansehnliche Pilze, deformierte Paprika und verfärbte Tomaten auf die Teller. Auch Fleischstücke, die anderswo aussortiert würden, werden in dem Lokal verwertet.

Viele Menschen würden bei Upcycling wohl an das Herumwühlen in Müllcontainern oder an die Nutzung von verfaulten Zutaten denken, sagt Kayla Abe, Miteigentümerin des Restaurants. Aber es gebe einfach dieses „extrem überproduktive Nahrungsmittelsystem“, das unglaubliche Mengen an Resten hervorbringe. Manche Gäste „lesen möglicherweise gar nicht, dass es sich um Rinderherz-Fleischbällchen handelt, sondern sehen vielleicht nur "Fleischbällchen". Sie bestellen sie und sagen dann: "Das waren die besten Fleischbällchen, die ich je gegessen habe."“

RND/AP