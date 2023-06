„Überall, alles und jeder“: In der EU sind mehr Drogen verfügbar als je zuvor

Berlin. „Überall, alles und jeder“: Der Europäische Drogenbericht 2023, der am Freitag veröffentlicht wurde, spricht eine deutliche Warnung aus. Überall in der Gesellschaft lässt sich demnach der Einfluss des Konsums illegaler Substanzen beobachten. Alles, was psychoaktive Eigenschaften besitzt, habe dabei das Potenzial, als Droge genutzt zu werden. Und jeder könne direkt oder indirekt vom illegalen Drogenkonsum und seinen Folgen betroffen sein. Der Bericht wurde von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) verfasst. Dabei beziehen sich die Studienautoren teils auf Zahlen von 2021, aber auch auf Daten aus dem vergangenen Jahr.

Die Verfügbarkeit illegaler Substanzen in Europa ist dabei im vergangenen Jahr hoch geblieben. Die Autoren der Studie warnen davor, dass es eine größere Bandbreite an Drogen auf dem Markt gebe und dass der Wirkstoffgehalt sowie die Reinheit der Substanzen zugenommen hätten. Viele der Substanzen würden synthetisch hergestellt und seien kaum erforscht. Über Gesundheitsrisiken kann deshalb noch kaum eine Aussage gemacht werden.

Und das gehe zulasten der Konsumierenden: „Menschen, die Drogen konsumieren, sind möglicherweise einem größeren Risiko von Gesundheitsschäden, einschließlich Vergiftungen und Todesfällen, ausgesetzt“, warnen die Studienautoren. Denn man könne –„möglicherweise unwissentlich“ – Substanzen mit höherer Potenz oder neuartige Substanzen oder Mischungen von Substanzen konsumieren, „bei denen Wechselwirkungen die potenziellen Gesundheitsschäden erhöhen können“, resümiert der Bericht.

Deutschland ist trauriger Spitzenreiter bei den Drogentoten

Ob sich das bereits in der Zahl der Drogentoten niederschlägt, lässt sich nicht belegen. Doch die Zahl der durch Drogen induzierten Todesfälle in der EU ist 2021 nochmals gestiegen. Bereits 2020 wurden in der EU 5796 Todesfälle durch Drogenkonsum festgestellt. In 2021 stieg diese Zahl nochmals auf insgesamt 6166. Davon fielen 79 Prozent auf Männer und 21 Prozent auf Frauen. Gut drei Viertel der Drogentoten gehen auf Opioide wie Heroin zurück oder auf einen Mischkonsum, der auch Opioide beinhaltete. Auch wenn man nur Deutschland betrachtet, stieg die Zahl der drogenbedingten Todesfälle von 1581 auf 1826 – in keinem EU-Mitgliedsstaat sind mehr Menschen an einer Überdosis gestorben.

Noch immer gelangten viele der Drogen auf dem Seeweg in Schiffscontainern nach Europa, wie große Funde im vergangenen Jahr bewiesen. Die kommerziellen Lieferketten seien demnach ein „Hauptziel für die Unterwanderung durch Gruppen der organisierten Kriminalität“. Doch daneben werden vor allem synthetische Drogen und Cannabis auch vermehrt in Europa hergestellt.

Cannabis: In nur drei Ländern wird mehr konsumiert als in Deutschland

Cannabis bleibt laut dem EMCDDA-Bericht die in Europa am meisten konsumierte Droge: 8 Prozent der Erwachsenen in Europa zwischen 15 und 64 Jahre hätten die Substanz bereits konsumiert. Das entspricht rund 22,6 Millionen Menschen. Rund 3,7 Millionen Menschen dieser Altersgruppe konsumieren die Droge nach Angaben des Drogenberichts sogar täglich.

Deutschland befindet sich laut dem Bericht unter den europäischen Ländern auf Platz vier der größten Cannabiskonsumenten. 34,7 Prozent der Menschen haben hierzulande in ihrem Leben bereits zu Marihuana und Haschisch gegriffen. Damit hat sich diese Zahl seit dem Jahr 2000 (19,3 Prozent) beinahe verdoppelt. Nur in Frankreich (47,3 Prozent), Spanien (40,9 Prozent) und Dänemark (37,9 Prozent) ist der Anteil der Menschen zwischen 15 und 64 Jahren, die mindestens einmal Cannabis konsumiert haben, höher als in Deutschland.

Die Menschen, die täglich konsumierten, seien auch diejenigen, „die am ehesten Probleme im Zusammenhang mit dieser Droge haben“, ist im Drogenbericht zu lesen. Dennoch macht die EMCDDA hier eine deutliche Forschungslücke deutlich: Es bestehe noch immer die Notwendigkeit, „die Art der Probleme von Cannabiskonsumenten sowie die Überweisungswege und Behandlungsmöglichkeiten für Personen mit cannabisbedingten Problemen besser zu verstehen“. Zwar gebe es Berichte darüber, dass Cannabis für rund ein Drittel der in Europa aufgenommenen Drogenbehandlungen verantwortlich sei. Diese Annahme sei jedoch schwer zu interpretieren, denn zwar würde Konsumenten eine große Vielfalt an Maßnahmen bereitgestellt, einige jedoch möglicherweise auch direkt von der Strafjustiz angeordnet. Diese könnten nicht immer medizinisch notwendig sein.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in EU-Mitgliedsstaaten 816 Tonnen Cannabisharz (Haschisch) sowie 256 Tonnen Cannabis in Form der Blüten beschlagnahmt. Dabei betrug der THC-Gehalt im Haschisch durchschnittlich 20 Prozent und in den Blüten im Schnitt 9,5 Prozent. Die chemische Verbindung Tetrahydrocannabinol (THC) ist für die berauschende Nebenwirkung des Cannabiskonsums verantwortlich.

Der steigende Cannabiskonsum stelle die Politik vor große Herausforderungen, schreibt die Europäische Beobachtungsstelle – gerade mit Blick auf eine mögliche Legalisierung in einigen EU-Ländern wie zum Beispiel Deutschland. „Die Entwicklungen in diesem Bereich scheinen zum Teil durch die Schaffung von Freizeitcannabismärkten in Amerika und zum Teil durch das größere kommerzielle Interesse an der Entwicklung von Verbraucherprodukten, die Extrakte der Cannabispflanze enthalten, beeinflusst zu werden.“

Kokain: Die größten Mengen gelangen auf dem Schiffsweg nach Europa

Die am zweitmeisten verbreitete Droge in Europa ist Kokain. Die Droge wird besonders in zwei Formen konsumiert: als Pulver sowie – wenn auch seltener – als Crack, das geraucht wird. Die Substanz gehört zu den wenigen Drogen, die kaum in Europa produziert werden, da der Ausgangsstoff die Coca-Pflanze ist, die insbesondere in Lateinamerika wächst. Dennoch wurden im Jahr 2021 34 Kokainlabore ausgehoben, schreiben die Autoren des Drogenberichts. Trotz aller Maßnahmen blieben der Reinheitsgehalt jedoch hoch und der Preis stabil.

Doch die größten Mengen gelangen auf dem Schiffsweg nach Europa. Dafür nutzte die organisierte Kriminalität offenbar vermehrt die kleineren Häfen, da in großen Häfen wie Hamburg oder Rotterdam die Kontrollen verschärft wurden. „Der Kokainhandel über diese Route wird auch mit einem Anstieg der Drogenkriminalität in Verbindung gebracht, einschließlich der Korruption von Mitarbeitern entlang der Lieferketten, Einschüchterung und Gewalt“, heißt es im EMCDDA-Bericht. Es sei zu befürchten, „dass in einigen EU-Ländern der Wettbewerb auf dem Kokainmarkt sowohl auf der Großhandels- als auch auf der Einzelhandelsebene inzwischen eine wichtige Triebkraft für die Drogenkriminalität einschließlich bandenmäßiger Gewalt und Morde ist“.

In Deutschland hat sich der Anteil der Erwachsenen zwischen 15 und 64 Jahren, die bereits mindestens einmal Kokain konsumiert haben, seit dem Jahr 2000 (2,3 Prozent) mehr als verdoppelt. Im Jahr 2021 lag der Anteil an der Bevölkerung laut dem Drogenbericht bei 5,6 Prozent. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf Platz acht. In Spanien (Platz eins) haben bereits 12 Prozent der Bevölkerung dieser Altersgruppe die Substanz konsumiert. Auch die Nachbarländer Dänemark (8,1 Prozent), die Niederlande (7,9 Prozent) und Österreich (6,2 Prozent) liegen vor Deutschland. Insgesamt wurde in der EU in 2021 eine Rekordmenge von 303 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Heroin: „Europas Opioidprobleme entwickeln sich weiter“

Heroin bleibt das in Europa am weitesten verbreitete illegale Opioid, schreibt die EMCDDA. Die Droge sei „für einen großen Teil der Gesundheitsbelastung durch den illegalen Drogenkonsum verantwortlich“. „Das Opioidproblem in Europa hat sich jedoch in den letzten zehn Jahren in einer Weise entwickelt, die wichtige Auswirkungen darauf hat, wie wir auf Probleme in diesem Bereich reagieren.“

Die Konsumenten von Heroin würden demnach immer älter werden, heißt es in dem Bericht. „Zwischen 2010 und 2021 ist das Durchschnittsalter aller Patienten, die sich wegen des Konsums von Heroin in eine spezialisierte Drogenbehandlung begeben, sowie der Anteil der älteren Patienten gestiegen.“

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

„Europas Opioidprobleme entwickeln sich weiter“, schreibt die Europäische Beobachtungsstelle. Die von den EU-Mitgliedsstaaten beschlagnahmte Menge habe sich 2021 mit 9,5 Tonnen mehr als verdoppelt, in der Türkei sei eine Rekordmenge von 22,2 Tonnen beschlagnahmt worden. Die Verfügbarkeit von Heroin scheine derzeit trotzdem weiterhin hoch zu sein. In einigen Regionen Europas wachse auch die Besorgnis über den Konsum synthetischer Opioide. Immer wieder tauchten auf dem Markt „neue unkontrollierte synthetische Opioide auf; seit 2009 wurden insgesamt 74 davon identifiziert“. Zwar sorge Heroin noch immer für die meisten Drogentoten, doch der Anteil anderer Opioide an dieser Situation steige immer weiter.

Das sagt die Politik zum Drogenbericht

„Die organisierte Drogenkriminalität stellt eine große Bedrohung für die Gesellschaft dar, und ich bin zutiefst besorgt darüber, dass die heute in Europa konsumierten Substanzen möglicherweise noch gesundheitsschädlicher sind als in der Vergangenheit“, erklärte bei der Vorstellung des Berichts die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson.

Opfer der Drogenmafia sind aber nicht nur die Konsumenten. Johansson erzählt: „Bei meinen jüngsten Besuchen in europäischen Seehäfen und in Lateinamerika wurde es deutlich, dass Drogenhändler nach wie vor die Lieferketten infiltrieren, Arbeiter und Arbeiterinnen ausbeuten und die Gemeinden durch Gewalt und Korruption stark belasten.“

Vorsichtig äußerte sich zu diesem Thema aus Anlass der EU-Studie der Bundesbeauftragte für Sucht- und Drogenfragen, Burkhard Blienert. Der Cannabiskonsum müsse entkriminalisiert werden, „um endlich den Gesundheitsschutz und die Prävention zu verbessern“. Cannabis sei aber schon jetzt die am häufigsten konsumierte illegale Droge, auch von Jugendlichen. „Dennoch gehören weder Gras noch andere Drogen wie Alkohol und Tabak in die Hände von Kindern und Jugendlichen. Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gesund!“

mit dpa-Material