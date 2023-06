Ex-Anti-Kidnapping-Chef soll an Verschwinden von 43 Studenten beteiligt sein

Radeln und Laufen

Quer durch die USA und zurück: „Deutscher Forrest Gump“ vor nächster Herausforderung

Der Extrem-Sportler Jonas Deichmann steht kurz vor seiner nächsten Herausforderung. Der „Deutsche Forrest Gump“ will die USA vom Atlantik bis zum Pazifik mit dem Fahrrad durchqueren - und zurück laufen. „Ich fahre, bis es dunkel wird, und dann lege ich mich irgendwo in mein Zelt an den Straßenrand“, kündigt er an.