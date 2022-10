Indien: Mindestens 68 Tote nach Einsturz einer Hängebrücke

In Indien ist eine belebte Fußgängerbrücke in sich zusammengebrochen. Laut Medienberichten wurden mehr als 68 Menschen in den Tod gerissen, viele Menschen werden noch vermisst. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

Neu Delhi. Bei dem Einsturz einer Hängebrücke über einem Fluss im Westen Indiens sind laut Medienberichten Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 68 Tote, hieß es übereinstimmend unter Berufung auf örtliche Behörden. Zudem seien etwa 100 Menschen verletzt worden. 17 Menschen wurden Behördenangaben zufolge in Krankenhäuser gebracht, wie Fernsehsender berichteten. Zahlreiche Personen würden noch vermisst.

Das Unglück habe sich am Sonntagabend (Ortszeit) in Morbi im Bundesstaat Gujarat ereignet, meldeten die Zeitung „The Times of India“ und lokale Medien am Sonntagabend. Viele Opfer seien ins Wasser gefallen. Ein großer Rettungseinsatz sei im Gange. Helfer waren auch in Booten unterwegs. Gujarats Innenminister Harsh Sanghavi sagte, mehr als 70 Menschen seien gerettet worden.

Berichte: Hunderte Menschen auf der Brücke

Die über den Fluss Machchhu führende Fußgängerbrücke sei nach Renovierungsarbeiten erst vor kurzem wiedereröffnet worden, hieß es weiter. Das Bauwerk stamme aus dem 19. Jahrhundert. Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien viele Menschen auf der Hängebrücke gewesen. In einigen Medien war von Hunderten Personen die Rede. „Wir sind schockiert. Eine Untersuchung ist im Gange“, sagte Gujarats Arbeitsminister Brijesh Merja dem Sender NDTV.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie das Bauwerk in der Mitte auseinanderzubrechen scheint und mehrere Menschen sich festklammern, um nicht ins Wasser zu stürzen.

Zu der Ursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben. In Medienberichten hieß es, möglicherweise habe die Konstruktion der Last zu vieler Menschen nicht standgehalten. Das Büro von Premierminister Narendra Modi kündigte auf Twitter Entschädigungen für die Familien der Opfer an.

RND/dpa