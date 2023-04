Entsetzen in Indien: Ex-Politiker wird vor laufender Kamera erschossen

Es ist eine Tat, die über Indiens Grenzen hinaus für Entsetzen sorgt. In der nordindischen Stadt Prayagraj ist am Samstag der verurteilte Ex-Politiker Atiq Ahmed vor laufender Kamera erschossen worden. Ahmed und sein Bruder Ashraf waren an dem Tag aus ihren Gefängnissen in die Stadt gebracht worden, um in einem Mordprozess angeklagt zu werden. Die Tat ereignete sich, als beide Männer auf dem Weg zu einer medizinischen Untersuchung in einem Krankenhaus waren.

Ahmed stieg mit der Hilfe seines Bruders aus einem Polizeiauto aus, als die beiden Männer - in Handschellen und Begleitung von mehreren Beamten - bereits von wartenden lokalen TV-Teams belagert wurden. Der Ex-Politiker sprach gerade in ein Mikrofon, als ihm jemand eine Waffe an den Kopf hielt und abdrückte. Kurz danach wird auch Ahmeds Bruder erschossen. Ein Polizist und ein Journalist wurden verletzt. Drei Männer - zwei von ihnen bewaffnet - hatten sich zuvor als Reporter ausgegeben. Beim Versuch zu flüchten, wurden sie in von der Polizei festgenommen.

Krimineller Politiker

Der erschossene Ex-Politiker war kein unbeschriebenes Blatt in Indien. In armen Verhältnissen aufgewachsen, baute sich der 60-Jährige ein Leben in Reichtum auf. Ende der 1980er verschlug es ihn in die Lokalpolitik. Bis in die frühen 2000er wurde er mehrfach wiedergewählt. Dabei trat er sowohl als unabhängiger Kandidat als auch für die Partei Samajwadi (SP) an.

Gleichzeitig wuchs aber auch seine Strafakte kontinuierlich an. Von Erpressung, Entführung bis hin zu Mord wurden Ahmed in den vergangenen 20 Jahren Dutzende Vergehen zur Last gelegt. Zuletzt wurde er im März wegen Kidnappings zu einer lebenslangen Haft verurteilt.Nun wurde Ahmed erschossen.

Der Fall sorgt seither für Aufruhr, wie die „BBC“ berichtet. Zahlreiche lokale und nationale Politiker hatten sich schockiert über die Tat gezeigt und Kritik an den Behörden geäußert. Die Regierung des betreffenden Bundesstaates Uttar Pradesh ordnete in der Folge eine Untersuchung an. Erst wenige Tage zuvor soll Ahmeds 19-jähriger Sohn von der Polizei getötet worden sein.

